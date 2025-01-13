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С чем подать овсянку для ребенка, чтобы получилось вкусно: малыши оценят
Овсянка – полезная каша, которую детям дать очень тяжело. Продукт не вызывает у малышей особого восторга. Но его просто нужно правильно приготовить. У вас получится настоящий десерт, в котором только питательные компоненты совсем нет сахара.
Идея приготовления яблок с овсянкой для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- яблоко сладкое – 1 шт.
- детский сырок – 90 г
- овсянка – 2 ст.л.
- корица – 1/2ч.л.
- печенье для крошки – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Яблоко разрезать пополам, вырезать сердцевину.
2. К детскому сырку добавить овсянку, мякоть яблока и корицу.
3. Смешать и начинить яблоки.
4. Запекать 20 минут при температуре 180-200 градусов.
5. Готовые яблоки посыпать крошкой печенья или измельченным орехом.
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