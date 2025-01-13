С чем подать овсянку для ребенка, чтобы получилось вкусно: малыши оценят

Овсянка – полезная каша, которую детям дать очень тяжело. Продукт не вызывает у малышей особого восторга. Но его просто нужно правильно приготовить. У вас получится настоящий десерт, в котором только питательные компоненты совсем нет сахара.

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Идея приготовления яблок с овсянкой для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

яблоко сладкое – 1 шт.

детский сырок – 90 г

овсянка – 2 ст.л.

корица – 1/2ч.л.

печенье для крошки – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Яблоко разрезать пополам, вырезать сердцевину.

2. К детскому сырку добавить овсянку, мякоть яблока и корицу.

3. Смешать и начинить яблоки.

4. Запекать 20 минут при температуре 180-200 градусов.

5. Готовые яблоки посыпать крошкой печенья или измельченным орехом.

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