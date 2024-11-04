С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

Этой осенью в Украине значительно возросло количество отравлений грибами. Среди пострадавших очень много младенцев и школьников. Такая ситуация происходит по незнанию родителей о том, с какого возраста разрешено вводить грибы в рацион ребенка и какие именно виды это могут быть.

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Информацией по этой теме поделилась педиатр Ирина Платонова (dr iryna) в Instagram. Экспертша рассказала о том, каким грибам лучше отдавать предпочтение, когда речь идет о питании детей.

С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

Промышленные грибы, то есть выращенные не в лесу, а на специальных фермах, можно предлагать детям с 6 месяцев, то есть с началом введения прикорма. Нет данных об опасности технических грибов для детей.

Грибы – это не фрукты, не овощи. Грибы богаты клетчаткой, витаминами группы В, кислотой, содержат много цинка и селена.

С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

Лучшим вариантом является покупать грибы в супермаркете:

  • шампиньоны
  • королевские шампиньоны
  • промышленные лисички
  • опята
  • вешенки
С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

Грибы детям можно подавать только термически обработанные: вареные, тушеные, запеченные, жареные. До 12 лет лесные грибы детям давать нельзя, потому что есть большой риск пищевого отравления.

С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

Правила подачи грибов деткам

Шляпки грибов могут быть тяжелыми для жевания, поэтому их нужно измельчить. Ножку нужно резать вдоль. Также детям (6-9 месяцев) можно подать грибы в виде супа-пюре. К примеру, в омлет, а дальше, 9+ месяцев можно подавать уже раздельно.

С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

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