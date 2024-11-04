С какого возраста детям можно давать грибы и какие: объясняет эксперт

Этой осенью в Украине значительно возросло количество отравлений грибами. Среди пострадавших очень много младенцев и школьников. Такая ситуация происходит по незнанию родителей о том, с какого возраста разрешено вводить грибы в рацион ребенка и какие именно виды это могут быть.

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Информацией по этой теме поделилась педиатр Ирина Платонова (dr iryna) в Instagram. Экспертша рассказала о том, каким грибам лучше отдавать предпочтение, когда речь идет о питании детей.

Промышленные грибы, то есть выращенные не в лесу, а на специальных фермах, можно предлагать детям с 6 месяцев, то есть с началом введения прикорма. Нет данных об опасности технических грибов для детей.

Грибы – это не фрукты, не овощи. Грибы богаты клетчаткой, витаминами группы В, кислотой, содержат много цинка и селена.

Лучшим вариантом является покупать грибы в супермаркете:

шампиньоны

королевские шампиньоны

промышленные лисички

опята

вешенки

Грибы детям можно подавать только термически обработанные: вареные, тушеные, запеченные, жареные. До 12 лет лесные грибы детям давать нельзя, потому что есть большой риск пищевого отравления.

Правила подачи грибов деткам

Шляпки грибов могут быть тяжелыми для жевания, поэтому их нужно измельчить. Ножку нужно резать вдоль. Также детям (6-9 месяцев) можно подать грибы в виде супа-пюре. К примеру, в омлет, а дальше, 9+ месяцев можно подавать уже раздельно.

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