Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

Сырная запеканка – это беспроигрышное блюдо для детей. Все малыши просто в восторге от него. К тому же, вы потратите максимально мало времени для того, чтобы сделать эту вкусность.

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Идея приготовления сырой запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Елизаветы с ником lizzie62424 в TikTok. Десерт выходит очень нежным, мягким и достаточно полезным.

Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 600 г
  • сливки 30% – 150 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 60 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль – щепотка
  • манная крупа – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

1. Сочетаем в миске кисломолочный творог, сливки.

2. Добавляем сахар и яйца.

Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

3. Засыпаем сахар, ванильный сахар, соль и манку.

Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

4. Все сбиваем до однородности.

Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

5. Форму смазываем маслом или маслом.

Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

6. Выкладываем туда творожную массу.

Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт

7. Ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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