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Самая легкая творожная запеканка для детей, которая идеально держит форму: пошаговый рецепт
Сырная запеканка – это беспроигрышное блюдо для детей. Все малыши просто в восторге от него. К тому же, вы потратите максимально мало времени для того, чтобы сделать эту вкусность.
Идея приготовления сырой запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Елизаветы с ником lizzie62424 в TikTok. Десерт выходит очень нежным, мягким и достаточно полезным.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 600 г
- сливки 30% – 150 мл.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- манная крупа – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сочетаем в миске кисломолочный творог, сливки.
2. Добавляем сахар и яйца.
3. Засыпаем сахар, ванильный сахар, соль и манку.
4. Все сбиваем до однородности.
5. Форму смазываем маслом или маслом.
6. Выкладываем туда творожную массу.
7. Ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
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