Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

Сочные сезонные яблоки можно использовать для хрустящих вафель. Такой десерт особенно понравится детям. Им можно предложить приобщиться к приготовлению такого десерта.

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Идея приготовления хрустящих вафель с яблоками для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы. можно использовать обычную сковороду.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

сахар – 3 ст.л.

сливочное масло – 50 г

молоко – 50 мл.

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить.

2. Натереть на большой терке.

3. Яйца с сахаром взбить миксером до образования пены.

4. Добавить молоко и растопленное сливочное масло.

5. Просеять муку и разрыхлитель.

6. Отлично перемешать тесто.

7. Добавить натертые яблоки.

8. Вафельницу смазать каплей масла.

9. Распределить порционное тесто на поверхности.

10. Пожарить вафли и подавать с медом.

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