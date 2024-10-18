Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей
Сочные сезонные яблоки можно использовать для хрустящих вафель. Такой десерт особенно понравится детям. Им можно предложить приобщиться к приготовлению такого десерта.
Идея приготовления хрустящих вафель с яблоками для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы. можно использовать обычную сковороду.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 50 мл.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить.
2. Натереть на большой терке.
3. Яйца с сахаром взбить миксером до образования пены.
4. Добавить молоко и растопленное сливочное масло.
5. Просеять муку и разрыхлитель.
6. Отлично перемешать тесто.
7. Добавить натертые яблоки.
8. Вафельницу смазать каплей масла.
9. Распределить порционное тесто на поверхности.
10. Пожарить вафли и подавать с медом.
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