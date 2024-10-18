Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

Сочные сезонные яблоки можно использовать для хрустящих вафель. Такой десерт особенно понравится детям. Им можно предложить приобщиться к приготовлению такого десерта.

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Идея приготовления хрустящих вафель с яблоками для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы. можно использовать обычную сковороду.

Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • сливочное масло – 50 г
  • молоко – 50 мл.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

1. Яблоки почистить.

2. Натереть на большой терке.

3. Яйца с сахаром взбить миксером до образования пены.

Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

4. Добавить молоко и растопленное сливочное масло.

5. Просеять муку и разрыхлитель.

6. Отлично перемешать тесто.

Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

7. Добавить натертые яблоки.

8. Вафельницу смазать каплей масла.

Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

9. Распределить порционное тесто на поверхности.

10. Пожарить вафли и подавать с медом.

Самый простой рецепт яблочных вафель: готовим с детьми и для детей

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