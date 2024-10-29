Сдобное печенье в стиле Гарри Поттера: ваши дети точно оценят

Магическую атмосферу культового фильма Гарри Поттер можно передать даже в десертах. Они особенно будут актуальные в осенний период и точно понравятся вашим детям. К примеру, великолепной идеей будет приготовить сладкое сдобное печенье. украсить его белоснежным кремом и карамелью.

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Идея приготовления сдобного печенья в стиле Гарри Поттера опубликована на странице фудблогера Стефани Симмонс (bluebowlrecipes) в Instagram. Обязательно привлеките детей к приготовлению.

Ингредиенты для ирискового соуса:

жирные сливки – 125 грамм

темно-коричневый сахар – 110 г

масло – 123 г

соль – щепотка

Ингредиенты для печенья:

масло – 254 г

ирисковая стружка растоплена – 1 столовая ложка

темно-коричневый сахар – 165 г

сахар – 150 г

яйца – 2 больших комнатной температуры

ванильный экстракт – 0,5 ч.л.

мука – 375 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для глазури:

масло – 85 г

сливочный творог – 127 г

сахарная пудра – 270 г

ванильный экстракт – 3/4 ч.л.

ирисковый соус – 1/3 стакана ирискового соуса

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Растопите масло в средней кастрюле на среднем огне. Добавьте коричневый сахар и сливки, перемешайте. Доведите смесь до кипения, затем проварите в течение 5 минут, не помешивая.

2. Снимите с огня и добавьте щедрую щепотку морской соли. Перелейте соус в банку или миску и полностью остыть.

3. Для коричневого масла растопите масло в средней кастрюле на среднем огне, убавьте до среднего и варите, время от времени помешивая. Масло пенится, приобретает золотистый цвет и начинает подрумяниваться.

4. Как только масло достигнет насыщенного золотистого оттенка, перелейте его в термостойкую емкость и поставьте в морозилку на 10-20 минут, чтобы остыло до комнатной температуры.

5. Добавьте растопленное охлажденное коричневое масло в миску для смешивания.

6. Добавьте растопленную ирисковую стружку и взбейте с сахаром до однородности. Добавьте яйца и ваниль, взбивайте 30-45 секунд. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте лопаткой, очищая стенки и днище миски, чтобы полностью включить муку.

7. Накройте миску чистым полотенцем и дайте тесту отдохнуть в холодильнике в течение 10 минут. Включите духовку для нагрева до 185°C. Выстелите противень пергаментной бумагой.

8. Из охлажденного теста сформируйте шарики по 60 г каждый, обваляйте их в сахарном песке.

9. Выкладывайте по 5-6 шариков на противень. Выпекайте 10 минут. Затем осторожно нажмите на печенье оборотной стороной мерной чашки, чтобы оно стало немного плоскее. Дайте печенье остыть на противень в течение 5-10 минут, а затем переложите на решетку для полного охлаждения.

10. Для глазури в средней миске взбейте размягченное масло и сливочный сыр миксером на высокой скорости до однородной массы. Постепенно добавьте сахарную пудру, затем ирисковый соус, ваниль и щепотку соли. Взбивайте до однородности. Если глазурь становится слишком жидкой, охладите ее в холодильнике или морозилке на 10-30 минут до загустения.

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