Шоколадное мраморное печенье: быстрый и простой рецепт вкусного перекуса в школу
Мраморное печенье – трендовый десерт, который любит каждый ребенок. Поэтому такая вкусность будет прекрасным перкусом с собой в школу. Можно также положить банан или яблоко, а также любимый сок.
Идея приготовления шоколадного мраморного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Тесто очень простое, поэтому с ним справится каждый.
Ингредиенты:
- мука – 180 г
- сахарная пудра – 200 г
- какао – 50 г
- разрыхлитель – 10 г
- соль – щепотка
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 60 г
- сахарная пудра для обрушения – 30 г
Способ приготовления:
1. Смешайте все сухие ингредиенты.
2. Отдельно взбить яйца.
3. Добавить в сухую смесь.
4. Растопить масло и добавить к смеси.
5. Замешать тесто, которое не будет прилипать к рукам.
6. Положить в пленку или пакет и отправить в холодильник на 1,5 часа.
7. Вернуться к тесту, отщепить ровные по размеру кусочки, свернуть в шарики и немного придавить.
8. Смочить с одной стороны в сахарную пудру, выложить на противень, застеленный пергаментом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-15 минут.
9. После выпекания переложить на решетку, чтобы оно немного остыло.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: