Шоколадное мраморное печенье: быстрый и простой рецепт вкусного перекуса в школу

Мраморное печенье – трендовый десерт, который любит каждый ребенок. Поэтому такая вкусность будет прекрасным перкусом с собой в школу. Можно также положить банан или яблоко, а также любимый сок.

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Идея приготовления шоколадного мраморного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Тесто очень простое, поэтому с ним справится каждый.

Ингредиенты:

мука – 180 г

сахарная пудра – 200 г

какао – 50 г

разрыхлитель – 10 г

соль – щепотка

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 60 г

сахарная пудра для обрушения – 30 г

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. Отдельно взбить яйца.

3. Добавить в сухую смесь.

4. Растопить масло и добавить к смеси.

5. Замешать тесто, которое не будет прилипать к рукам.

6. Положить в пленку или пакет и отправить в холодильник на 1,5 часа.

7. Вернуться к тесту, отщепить ровные по размеру кусочки, свернуть в шарики и немного придавить.

8. Смочить с одной стороны в сахарную пудру, выложить на противень, застеленный пергаментом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-15 минут.

9. После выпекания переложить на решетку, чтобы оно немного остыло.

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