Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

Приготовление еды вместе с детьми – это всегда весело и увлекательно, особенно, если речь идет о создании праздничных вкусностей. Одним из таких лакомств, которые точно понравятся детям, являются шоколадные пуговицы с крошками. Их легко приготовить дома, а процесс украшения позволяет проявить фантазию и создать нечто уникальное.

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Рецепт шоколадных пуговиц с крошками для детей опубликован на странице imerco в Instagram. Эта простая идея подарит удовольствие как в приготовлении, так и в поедании готового десерта.

Ингредиенты:

200 г черного шоколада

60 г кондитерской посыпки (крошек)

Способ приготовления:

1. Для того, чтобы растопить шоколад, используйте водяную баню или микроволновку. Следите, чтобы шоколад не перегрелся.

2. Подготовьте крошки. Равномерно рассыпьте посыпку на плоской тарелке или подносе. Формируйте пуговицы.

3. Залейте растопленный шоколад небольшими порциями поверх крошек, формируя кружочки или используйте формочки для печенья, чтобы создать рождественские мотивы.

4. Охладите. Поставьте лоток с пуговицами в холодильник, пока они полностью не застыют.

5. После застывания извлеките шоколадные пуговицы из формочек и наслаждайтесь.

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