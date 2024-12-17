Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

Приготовление еды вместе с детьми – это всегда весело и увлекательно, особенно, если речь идет о создании праздничных вкусностей. Одним из таких лакомств, которые точно понравятся детям, являются шоколадные пуговицы с крошками. Их легко приготовить дома, а процесс украшения позволяет проявить фантазию и создать нечто уникальное.

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Рецепт шоколадных пуговиц с крошками для детей опубликован на странице imerco в Instagram. Эта простая идея подарит удовольствие как в приготовлении, так и в поедании готового десерта.

Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

Ингредиенты:

  • 200 г черного шоколада
  • 60 г кондитерской посыпки (крошек)

Способ приготовления:

Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

1. Для того, чтобы растопить шоколад, используйте водяную баню или микроволновку. Следите, чтобы шоколад не перегрелся.

2. Подготовьте крошки. Равномерно рассыпьте посыпку на плоской тарелке или подносе. Формируйте пуговицы.

Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

3. Залейте растопленный шоколад небольшими порциями поверх крошек, формируя кружочки или используйте формочки для печенья, чтобы создать рождественские мотивы.

Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

4. Охладите. Поставьте лоток с пуговицами в холодильник, пока они полностью не застыют.

5. После застывания извлеките шоколадные пуговицы из формочек и наслаждайтесь.

Шоколадные пуговицы с крошками: вкусность, которую будет интересно приготовить вместе с детьми

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