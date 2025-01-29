Шоколадные валентинки на 14 февраля: простой десерт, который можно приготовить вместе с детьми

День святого Валентина – прекрасная возможность порадовать своих родных. И если взрослым обычно выбираем классические подарки, то для детей можно приготовить что-то особенное – вкусное, интересное и праздничное. Этот простой рецепт шоколадных валентинок точно придется по душе малышам. Главное – вовлечь их в процесс приготовления, ведь это не только весело, но и отличная возможность провести время вместе.

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Идеей приготовления сладких шоколадных валентинок опубликована на странице фудблогера с ником thelunchbox.mama в Instagram. А чтобы все удалось, вот несколько простых советов и пошаговый рецепт.

Полезные советы перед началом приготовления:

1. Если готовите с детьми, заранее нарисуйте очертания сердечек на пергаменте – так им будет легче создавать формы. После этого переверните бумагу, чтобы рисунок не попал в шоколад.

2. Оставляйте немного места под каждым сердечком – именно туда будет вставляться палочка.

3. Для съедобного варианта можно использовать соломки вместо деревянных палочек.

4. Чтобы палочки крепче держались, после вставки их в шоколад немного верните их в массе – так они лучше закрепятся. Это поможет избежать разломанных изделий.

Что понадобится:

пергаментная бумага (и что-то твердое под нее для удобной переноски в холодильник)

шоколад (лучше подходит молочный, например

палочки для леденцов

декор: любые посыпки или украшения

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке (перемешивая каждые 15-20 секунд, чтобы не перегреть).

2. Перелейте шоколад в кондитерский мешочек или пакетик с маленьким отверстием, а можно просто использовать ложку.

3. Нарисуйте сердечки на пергаменте, оставляя место для палочек.

4. Вставьте палочки в нижнюю часть каждого сердечка, немного поворачивая их в шоколаде для крепости.

5. Украсьте по желанию.

6. Поставьте в холодильник до застывания (около 30 минут).

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