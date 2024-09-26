Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников
Шоколадная колбаса – это вкус детства. Школьники никогда не отказываются от такого десерта. К тому же, готовится он без выпекания и длительного вымешивания теста, поэтому времени мамам понадобится минимум.
Идея приготовления вкусной сладкой колбасы опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instgaram. Сделать такой десерт можно вместе с детьми.
Ингредиенты:
- печенье – 500 г
- сахар – 4-6 столовых ложек (регулируйте сами)
- какао – 4 ст.л.
- сливочное масло – 180 г
- молоко – 150 мл.
По желанию:
- кокосовая стружка – 100 г
- орешки – 100 г
- мак/изюм
Способ приготовления:
1. Песочное печенье измельчить в крошку.
2. По желанию, к печенью добавить кокосовую стружку, орешки, мак.
3. Сахар смешать с какао, молоком и маслом.
4. Варить смесь до закипания и перелить в печенье.
5. Хорошо перемешать и переложить в пищевую пленку или пакет.
6. Сформировать колбаску и отправить в холодильник на 1-2 часа.
7. Готовую колбаску можно присыпать кокосовой стружкой.
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