Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

Шоколадная колбаса – это вкус детства. Школьники никогда не отказываются от такого десерта. К тому же, готовится он без выпекания и длительного вымешивания теста, поэтому времени мамам понадобится минимум.

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Идея приготовления вкусной сладкой колбасы опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instgaram. Сделать такой десерт можно вместе с детьми.

Ингредиенты:

печенье – 500 г

сахар – 4-6 столовых ложек (регулируйте сами)

какао – 4 ст.л.

сливочное масло – 180 г

молоко – 150 мл.

По желанию:

кокосовая стружка – 100 г

орешки – 100 г

мак/изюм

Способ приготовления:

1. Песочное печенье измельчить в крошку.

2. По желанию, к печенью добавить кокосовую стружку, орешки, мак.

3. Сахар смешать с какао, молоком и маслом.

4. Варить смесь до закипания и перелить в печенье.

5. Хорошо перемешать и переложить в пищевую пленку или пакет.

6. Сформировать колбаску и отправить в холодильник на 1-2 часа.

7. Готовую колбаску можно присыпать кокосовой стружкой.

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