Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

Екатерина Ягович
Моя столовая
315
Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

Шоколадная колбаса – это вкус детства. Школьники никогда не отказываются от такого десерта. К тому же, готовится он без выпекания и длительного вымешивания теста, поэтому времени мамам понадобится минимум.

Видео дня

Идея приготовления вкусной сладкой колбасы опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instgaram. Сделать такой десерт можно вместе с детьми.

Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

Ингредиенты:

  • печенье – 500 г
  • сахар – 4-6 столовых ложек (регулируйте сами)
  • какао – 4 ст.л.
  • сливочное масло – 180 г
  • молоко – 150 мл.

По желанию:

  • кокосовая стружка – 100 г
  • орешки – 100 г
  • мак/изюм

Способ приготовления:

Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

1. Песочное печенье измельчить в крошку.

Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

2. По желанию, к печенью добавить кокосовую стружку, орешки, мак.

Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

3. Сахар смешать с какао, молоком и маслом.

Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

4. Варить смесь до закипания и перелить в печенье.

5. Хорошо перемешать и переложить в пищевую пленку или пакет.

Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

6. Сформировать колбаску и отправить в холодильник на 1-2 часа.

7. Готовую колбаску можно присыпать кокосовой стружкой.

Сладкая колбаска без выпечки: вкусный десерт для школьников

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда