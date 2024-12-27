Сладкие елки для детей на Новый год: десерт, который точно понравится малышам

Новый год – это время для чудес, праздничного настроения и особых угощений. Чтобы создать сказочную атмосферу и удивить малышей, приготовьте яркий десерт в форме сладких елочек. Простой в приготовлении, но эффектный, этот десерт станет украшением вашего праздничного стола и точно понравится детям.

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Интересной идеей приготовления сладких елок для детей на Новый год опубликована на странице фудблогера с ником marijamazalin в Instagram. Выпекать ничего не придется.

Ингредиенты:

печенье (песочное продолговатое) – 300-400 г

шоколад (любого вкуса на выбор) – 300–400 г

драже Choc It! или M&Ms

декоративные шарики

декоративные кристаллы

Способ приготовления:

1. Выложите печенье на поднос, противень или дощечку, застеленную пергаментной бумагой.

2. Убедитесь, что выбранное основание поместится в холодильник.

3. Поместите упакованный в фольгу шоколад в горячую воду, чтобы он расплавился. Используйте удобный для вас способ и шоколад вкуса, который понравится детям.

4. Выжмите растопленный шоколад на печенье, формируя контуры елки. Если хотите, можно экспериментировать с формами.

5. Добавьте яркие цвета: используйте драже, декоративные шарики или сахарные кристаллы для украшения шоколадной елки. Дети также могут присоединиться к процессу, добавляя свои любимые элементы.

6. Поставьте десерт в холодильник на 2 часа для застывания шоколада. После этого елки можно хранить при комнатной температуре.

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