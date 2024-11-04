Слоеные палочки с колбасой и сыром, которые идеально подойдут для перекуса в школу: рецепт

Если у вас есть слоеное тесто, вы легко сможете приготовить очень быстрый и вкусный перекус для ребенка в школу. Это будет точно лучше, чем обычные будетброды. С собой такие изделия брать очень удобно, потому что они не занимают много места.

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Идея приготовления быстрых слоеных палочек для ребенка на перекус опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Для начинки подойдут обычные колбаса и сыр.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 450 г

колбаса – 200 г

сыр – 200 г

кетчуп – 2 ст.л.

прованские травы

яйцо – 1 шт.

кунжут

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить, первую часть раскатать.

2. Смазать кетчупом.

3. Сверху равномерно выложить натертую колбасу, затем сыр.

4. Посыпать прованскими травами (по желанию).

5. Вторую часть теста также раскатать и накрыть им первую.

6. Немного придавить руками или пройтись скалкой.

7. Разрезать на полоски и закрутить их спиралью.

8. Изделия выложить на противень, застеленный пергаментом.

9. Оставить на минут 10-15.

10. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

11. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до готовности.

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