Слоеные палочки с колбасой и сыром, которые идеально подойдут для перекуса в школу: рецепт
Если у вас есть слоеное тесто, вы легко сможете приготовить очень быстрый и вкусный перекус для ребенка в школу. Это будет точно лучше, чем обычные будетброды. С собой такие изделия брать очень удобно, потому что они не занимают много места.
Идея приготовления быстрых слоеных палочек для ребенка на перекус опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Для начинки подойдут обычные колбаса и сыр.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 450 г
- колбаса – 200 г
- сыр – 200 г
- кетчуп – 2 ст.л.
- прованские травы
- яйцо – 1 шт.
- кунжут
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить, первую часть раскатать.
2. Смазать кетчупом.
3. Сверху равномерно выложить натертую колбасу, затем сыр.
4. Посыпать прованскими травами (по желанию).
5. Вторую часть теста также раскатать и накрыть им первую.
6. Немного придавить руками или пройтись скалкой.
7. Разрезать на полоски и закрутить их спиралью.
8. Изделия выложить на противень, застеленный пергаментом.
9. Оставить на минут 10-15.
10. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
11. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: