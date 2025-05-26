Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить очень сочные оладьи. Их нужно сначала немного прожарить, а затем допечь в духовке. Дети точно оценят такое блюдо по достоинству.

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Идея приготовления элементарных куриных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya food baglay в Instagram. Подать можно с сезонными свежими овощами.

Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

Ингредиенты:

  • куриный фарш
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 1 ч.л.
  • сыр тертый
  • мука – 2 ч.л.
  • чеснок сушеный
  • хмели сунели

Способ приготовления:

Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

1. Размять вилкой куриный фарш.

2. Добавить яйцо.

Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

3. Добавить сметану.

4. Немного перемешать и добавить натертый сыр.

Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

5. Снова перемешать.

6. Вмешать специи и муку.

Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

7. Разогреть сковородку с маслом ГХИ.

8. Выложить оладьи и жарить с двух сторон.

9. После этого оладьи положить в форму и допечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.

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