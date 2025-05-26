Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет
Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить очень сочные оладьи. Их нужно сначала немного прожарить, а затем допечь в духовке. Дети точно оценят такое блюдо по достоинству.
Идея приготовления элементарных куриных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya food baglay в Instagram. Подать можно с сезонными свежими овощами.
Ингредиенты:
- куриный фарш
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ч.л.
- сыр тертый
- мука – 2 ч.л.
- чеснок сушеный
- хмели сунели
Способ приготовления:
1. Размять вилкой куриный фарш.
2. Добавить яйцо.
3. Добавить сметану.
4. Немного перемешать и добавить натертый сыр.
5. Снова перемешать.
6. Вмешать специи и муку.
7. Разогреть сковородку с маслом ГХИ.
8. Выложить оладьи и жарить с двух сторон.
9. После этого оладьи положить в форму и допечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.
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