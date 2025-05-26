Сочные куриные оладьи для детей: готовятся проще обычных котлет

Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить очень сочные оладьи. Их нужно сначала немного прожарить, а затем допечь в духовке. Дети точно оценят такое блюдо по достоинству.

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Идея приготовления элементарных куриных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya food baglay в Instagram. Подать можно с сезонными свежими овощами.

Ингредиенты:

куриный фарш

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ч.л.

сыр тертый

мука – 2 ч.л.

чеснок сушеный

хмели сунели

Способ приготовления:

1. Размять вилкой куриный фарш.

2. Добавить яйцо.

3. Добавить сметану.

4. Немного перемешать и добавить натертый сыр.

5. Снова перемешать.

6. Вмешать специи и муку.

7. Разогреть сковородку с маслом ГХИ.

8. Выложить оладьи и жарить с двух сторон.

9. После этого оладьи положить в форму и допечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.

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