Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

Прекрасным вариантом быстрого перекуса в школу могут стать хрустящие соленые вафли. Они точно понравятся вашему ребенку, потому что получаются очень хрустящими и золотистыми. Особенно сытно выходит, если добавить колбасу и сыр.

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Идея приготовления соленых вафель на перекус для детей опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы, можно использовать обычную сковородку.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

колбаса – 60 г

мука – 85 г

сливочное масло – 40 г

болгарский перец или помидоры – 1/2 шт.

зелень

соль

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца взбить.

2. Добавить соль, нарезанную колбасу, сыр, болгарский перец, или помидор.

3. Положить измельченную зелень.

4. Добавить сливочное масло комнатной температуры или растопленное в микроволновке, перемешать.

5. Просеять муку, замешать тесто.

6. Жарить в вафельнице, мультипечке или прямо на сковороде.

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