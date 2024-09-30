Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

Прекрасным вариантом быстрого перекуса в школу могут стать хрустящие соленые вафли. Они точно понравятся вашему ребенку, потому что получаются очень хрустящими и золотистыми. Особенно сытно выходит, если добавить колбасу и сыр.

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Идея приготовления соленых вафель на перекус для детей опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы, можно использовать обычную сковородку.

Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • колбаса – 60 г
  • мука – 85 г
  • сливочное масло – 40 г
  • болгарский перец или помидоры – 1/2 шт.
  • зелень
  • соль
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

1. Яйца взбить.

2. Добавить соль, нарезанную колбасу, сыр, болгарский перец, или помидор.

Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

3. Положить измельченную зелень.

Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

4. Добавить сливочное масло комнатной температуры или растопленное в микроволновке, перемешать.

Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

5. Просеять муку, замешать тесто.

Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

6. Жарить в вафельнице, мультипечке или прямо на сковороде.

Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу

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