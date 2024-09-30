Соленые вафли с колбасой и сыром: идеальный перекус для ребенка в школу
Прекрасным вариантом быстрого перекуса в школу могут стать хрустящие соленые вафли. Они точно понравятся вашему ребенку, потому что получаются очень хрустящими и золотистыми. Особенно сытно выходит, если добавить колбасу и сыр.
Идея приготовления соленых вафель на перекус для детей опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Если у вас нет специальной вафельницы, можно использовать обычную сковородку.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- колбаса – 60 г
- мука – 85 г
- сливочное масло – 40 г
- болгарский перец или помидоры – 1/2 шт.
- зелень
- соль
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца взбить.
2. Добавить соль, нарезанную колбасу, сыр, болгарский перец, или помидор.
3. Положить измельченную зелень.
4. Добавить сливочное масло комнатной температуры или растопленное в микроволновке, перемешать.
5. Просеять муку, замешать тесто.
6. Жарить в вафельнице, мультипечке или прямо на сковороде.
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