Старый забытый рецепт в новом исполнении: что приготовить с детьми на новогодние праздники

Приготовление десерта в праздники – это отличная возможность провести время с детьми и создать вкусный кулинарный шедевр. Простой, но эффектный рецепт шоколадных пирожных без выпечки станет идеальным вариантом для совместного творчества. Вам понадобится минимум ингредиентов, немного фантазии и хорошее настроение, чтобы приготовить лакомство, которое порадует малышей. Такой десерт не только вкусный, но и невероятно красивый, поэтому станет украшением праздничного стола.

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Идея приготовления шоколадных пирожных без выпекания на праздники для детей опубликована на странице фудблогера Анны в TikTok. Украшения можно выбрать любые.

Ингредиенты:

печенье кофе – 185 г

какао – 1 ст.л.

сгущенка – 3 ст.л.

масло сливочное – 60 г

шоколад – 150 г

посыпка или орешки для украшения

Способ приготовления:

1. Печенье выложить в чашу блендера.

2. Измельчить в крошку.

3. В миске перемешать измельченное печенье из какао.

4. Добавить сгущенку.

5. Влить туда же растопленное сливочное масло.

6. Все перемешать до однородности – должно получиться пластичное тесто.

7. Отщипывать кусочки весом по 25 г и сформировать из них шарики.

8. Выложить шарики в удобную емкость и отправить на 30 минут в морозилку.

9. После этого каждый шарик нанизать на шпажку.

10. Шоколад импульсами растопить в микроволновке.

11. Каждое пирожное окунуть в шоколад.

12. Украсить разнообразной посыпкой или кокосовой стружкой по желанию.

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