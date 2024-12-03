Старый забытый рецепт в новом исполнении: что приготовить с детьми на новогодние праздники
Приготовление десерта в праздники – это отличная возможность провести время с детьми и создать вкусный кулинарный шедевр. Простой, но эффектный рецепт шоколадных пирожных без выпечки станет идеальным вариантом для совместного творчества. Вам понадобится минимум ингредиентов, немного фантазии и хорошее настроение, чтобы приготовить лакомство, которое порадует малышей. Такой десерт не только вкусный, но и невероятно красивый, поэтому станет украшением праздничного стола.
Идея приготовления шоколадных пирожных без выпекания на праздники для детей опубликована на странице фудблогера Анны в TikTok. Украшения можно выбрать любые.
Ингредиенты:
- печенье кофе – 185 г
- какао – 1 ст.л.
- сгущенка – 3 ст.л.
- масло сливочное – 60 г
- шоколад – 150 г
- посыпка или орешки для украшения
Способ приготовления:
1. Печенье выложить в чашу блендера.
2. Измельчить в крошку.
3. В миске перемешать измельченное печенье из какао.
4. Добавить сгущенку.
5. Влить туда же растопленное сливочное масло.
6. Все перемешать до однородности – должно получиться пластичное тесто.
7. Отщипывать кусочки весом по 25 г и сформировать из них шарики.
8. Выложить шарики в удобную емкость и отправить на 30 минут в морозилку.
9. После этого каждый шарик нанизать на шпажку.
10. Шоколад импульсами растопить в микроволновке.
11. Каждое пирожное окунуть в шоколад.
12. Украсить разнообразной посыпкой или кокосовой стружкой по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: