Сырники по-новому: добавьте к блюду нежную клубничную заливку
Привычные сырники будут значительно вкуснее, если добавить к ним нежную клубничную заливку. У вас получится полноценный десерт, который не просто вкусный, а по-настоящему изысканный. Особенно он понравится детям.
Идея приготовления вкусных сырников для детей в клубничной заливке опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Для заливки возьмите вкусную и свежую сметану.
Ингредиенты:
- творог – 360 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 3 ст.л + 2 ст.л для формирования
- ванильный сахар
Ингредиенты для заливки:
- сметана – 200 г
- клубника – 6 шт.
- яйцо
- сахарная пудра - 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. К творогу добавить сахар, 1 яйцо и муку.
2. Перемешать и сформировать колбаску.
3. Поделить на 8 частей, и с помощью рук и ножа сформировать сырники.
4. Выложить их на разогретую сковородку и обжарить до румяности.
5. Для заливки к сметане добавить клубнику, яйцо и сахарную пудру, взбить блендером.
6. Вылить в форму, туда же выложить сырники и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
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