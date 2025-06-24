Сырники по-новому: добавьте к блюду нежную клубничную заливку

Привычные сырники будут значительно вкуснее, если добавить к ним нежную клубничную заливку. У вас получится полноценный десерт, который не просто вкусный, а по-настоящему изысканный. Особенно он понравится детям.

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Идея приготовления вкусных сырников для детей в клубничной заливке опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Для заливки возьмите вкусную и свежую сметану.

Ингредиенты:

творог – 360 г

яйца – 1 шт.

сахар – 3 ст.л.

мука – 3 ст.л + 2 ст.л для формирования

ванильный сахар

Ингредиенты для заливки:

сметана – 200 г

клубника – 6 шт.

яйцо

сахарная пудра - 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавить сахар, 1 яйцо и муку.

2. Перемешать и сформировать колбаску.

3. Поделить на 8 частей, и с помощью рук и ножа сформировать сырники.

4. Выложить их на разогретую сковородку и обжарить до румяности.

5. Для заливки к сметане добавить клубнику, яйцо и сахарную пудру, взбить блендером.

6. Вылить в форму, туда же выложить сырники и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

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