Сырно-тыквенная запеканка, которая точно будет по вкусу ребенку с утра: пошаговый рецепт

Для того, чтобы ребенку смаковала тыква, ее можно предложить в виде запеканки. Плод можно сочетать с кисломолочным сыром. Компоненты нужно просто сбить блендером и соединить между собой – все очень элементарно.

Видео дня

Идея приготовления творожно-тыквенной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Понравится не только школьникам, но и взрослым.

Ингредиенты для творожного слоя:

сыр (не сухой) – 400 г

яйца – 2 шт.

сахар – 60-80 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

йогурт или кефир –100 г

мука – 3-4 ст. л. с горкой

мак – 1-2 ст.л.

Ингредиенты для тыквенного слоя:

тыква – 500-700 г

яйца – 2 шт.

сахар – 30-60 г

цедра лимона или апельсина

мука – 3-4 ст. л. с горкой

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезать и запечь при температуре 200 градусов до готовности примерно 30-50 минут.

2. К 400 г творога добавить 2 яйца, сахар и ванильный сахар.

3. Также 100 граммов кефира и 3 или 4 столовых ложки муки.

4. Все это тщательно сбить блендером.

5. Если консистенция получилась густая, можно добавить немного молока, а если жидкая – то муки. Всё зависит от влажности вашего сыра.

6. Добавить мак.

7. Готовую тыкву почистить и оставить немного остыть.

8. Добавить 2 яйца, немного сахара и натертую лимонную цедру.

9. Добавить 4 столовые ложки муки. Сбить все блендером.

10. Дно формы застелить пергаментом, бока смазать маслом и выложить по две столовые ложки творожного теста, а затем тыквенного теста, главное чтобы консистенция у них была одинаковая. И так делать, пока не кончится тесто.

11. Поставить в разогретую духовку на 45-50 минут.

12. Достать из духовки, дать время охладиться и можно поставить еще в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: