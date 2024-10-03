Сырно-тыквенная запеканка, которая точно будет по вкусу ребенку с утра: пошаговый рецепт
Для того, чтобы ребенку смаковала тыква, ее можно предложить в виде запеканки. Плод можно сочетать с кисломолочным сыром. Компоненты нужно просто сбить блендером и соединить между собой – все очень элементарно.
Идея приготовления творожно-тыквенной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Понравится не только школьникам, но и взрослым.
Ингредиенты для творожного слоя:
- сыр (не сухой) – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60-80 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- йогурт или кефир –100 г
- мука – 3-4 ст. л. с горкой
- мак – 1-2 ст.л.
Ингредиенты для тыквенного слоя:
- тыква – 500-700 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 30-60 г
- цедра лимона или апельсина
- мука – 3-4 ст. л. с горкой
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезать и запечь при температуре 200 градусов до готовности примерно 30-50 минут.
2. К 400 г творога добавить 2 яйца, сахар и ванильный сахар.
3. Также 100 граммов кефира и 3 или 4 столовых ложки муки.
4. Все это тщательно сбить блендером.
5. Если консистенция получилась густая, можно добавить немного молока, а если жидкая – то муки. Всё зависит от влажности вашего сыра.
6. Добавить мак.
7. Готовую тыкву почистить и оставить немного остыть.
8. Добавить 2 яйца, немного сахара и натертую лимонную цедру.
9. Добавить 4 столовые ложки муки. Сбить все блендером.
10. Дно формы застелить пергаментом, бока смазать маслом и выложить по две столовые ложки творожного теста, а затем тыквенного теста, главное чтобы консистенция у них была одинаковая. И так делать, пока не кончится тесто.
11. Поставить в разогретую духовку на 45-50 минут.
12. Достать из духовки, дать время охладиться и можно поставить еще в холодильник на несколько часов.
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