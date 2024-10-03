Сырные палочки из слоеного теста: прекрасная идея для перекуса ребенку
Если у вас есть немного дрожжевого теста, из него можно приготовить хрустящие палочки для детей. Такую вкусность вы сделаете очень быстро, не тратя на это много времени. Можно подать с любимым соусом – так будет еще вкуснее.
Идея приготовления хрустящих творожных палочек из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Малышей также можно приобщить к процессу, им точно понравится проводить вместе время на кухне.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 2 листа
- моцарелла – 100-150 г
- пармезан – 50 г
- оливки – 50-70 г
- итальянские травы
- яйца – 1 шт. (для замазывания теста)
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто предварительно разморозить и раскатать в тонкий пласт.
2. Посыпать сыром, добавить оливки и, по желанию, итальянские травы.
3. Накрыть вторым листом теста, прижать и нарезать на полоски толщиной 2 сантиметра.
4. Каждую полоску закрутить в виде спирали и выложить на противень.
5. Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом и поставить в духовку.
6. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут.