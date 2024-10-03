Сырные палочки из слоеного теста: прекрасная идея для перекуса ребенку

Если у вас есть немного дрожжевого теста, из него можно приготовить хрустящие палочки для детей. Такую вкусность вы сделаете очень быстро, не тратя на это много времени. Можно подать с любимым соусом – так будет еще вкуснее.

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Идея приготовления хрустящих творожных палочек из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Малышей также можно приобщить к процессу, им точно понравится проводить вместе время на кухне.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 2 листа

моцарелла – 100-150 г

пармезан – 50 г

оливки – 50-70 г

итальянские травы

яйца – 1 шт. (для замазывания теста)

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто предварительно разморозить и раскатать в тонкий пласт.

2. Посыпать сыром, добавить оливки и, по желанию, итальянские травы.

3. Накрыть вторым листом теста, прижать и нарезать на полоски толщиной 2 сантиметра.

4. Каждую полоску закрутить в виде спирали и выложить на противень.

5. Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом и поставить в духовку.

6. Запекать при температуре 200 градусов 15 минут.