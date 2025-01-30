Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы
Из слоеного теста можно приготовить вкусный и сытный перекус для ребенка в школу. Великолепная идея – сделать круассаны. Их будет очень удобно взять с собой в школу.
Идея приготовления слоеных круассанов с ветчиной и сыром для детей на перекус опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 500 г
- крем-сыр с травами – 100 г
- твердый сыр – 100 г
- ветчина – 100 г
- молоко и кунжут
Способ приготовления:
1. Тесто смазать крем-сыром.
2. Натереть 100 г сыра.
3. Посыпать на половину теста.
4. На сыр выложить тонко нарезанную ветчину.
5. Сверху накрыть другой половиной теста.
6. Разрезать на такие треугольники и свернуть в круассаны.
7. Переложить их на противень, застеленный пергаментом.
8. Смазать молоком и посыпать кунжутом.
9. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут.
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