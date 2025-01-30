Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

Из слоеного теста можно приготовить вкусный и сытный перекус для ребенка в школу. Великолепная идея – сделать круассаны. Их будет очень удобно взять с собой в школу.

Видео дня

Идея приготовления слоеных круассанов с ветчиной и сыром для детей на перекус опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 500 г

крем-сыр с травами – 100 г

твердый сыр – 100 г

ветчина – 100 г

молоко и кунжут

Способ приготовления:

1. Тесто смазать крем-сыром.

2. Натереть 100 г сыра.

3. Посыпать на половину теста.

4. На сыр выложить тонко нарезанную ветчину.

5. Сверху накрыть другой половиной теста.

6. Разрезать на такие треугольники и свернуть в круассаны.

7. Переложить их на противень, застеленный пергаментом.

8. Смазать молоком и посыпать кунжутом.

9. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: