Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

Екатерина Ягович
Моя столовая
207
Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

Из слоеного теста можно приготовить вкусный и сытный перекус для ребенка в школу. Великолепная идея – сделать круассаны. Их будет очень удобно взять с собой в школу.

Видео дня

Идея приготовления слоеных круассанов с ветчиной и сыром для детей на перекус опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто – 500 г
  • крем-сыр с травами – 100 г
  • твердый сыр – 100 г
  • ветчина – 100 г
  • молоко и кунжут

Способ приготовления:

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

1. Тесто смазать крем-сыром.

2. Натереть 100 г сыра.

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

3. Посыпать на половину теста.

4. На сыр выложить тонко нарезанную ветчину.

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

5. Сверху накрыть другой половиной теста.

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

6. Разрезать на такие треугольники и свернуть в круассаны.

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

7. Переложить их на противень, застеленный пергаментом.

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

8. Смазать молоком и посыпать кунжутом.

Сытные слоеные круассаны для детей на перекус: готовятся проще пиццы

9. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда