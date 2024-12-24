Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Екатерина Ягович
Моя столовая
333
Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Новогодний стол – это момент, когда вся семья собирается вместе, а блюда радуют глаз и вкус. Однако если у вас есть маленькие дети, стоит внимательно подойти к выбору продуктов. Некоторые блюда и ингредиенты могут быть сложными для детского восприятия, неудобными для жевания или опасными из-за своего состава.

Видео дня

О том, какие продукты лучше не предлагать детям во время праздничного застолья, рассказали эксперты в prykorm ua в Instagram. Следуйте советам, чтобы избежать неудобств и сделать празднование приятным для всех.

Красная и черная икра

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Для детей до 5 лет эти деликатесы не лучший выбор. Они обладают очень соленым вкусом и не содержат достаточно полезных веществ, чтобы оправдать их потребление малышами.

Соленая рыба и блюда из нее

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Сельдь под шубой, форшмак и другие соленые рыбные блюда лучше оставить для взрослых. Соленый вкус и сложность восприятия делают эти блюда неуместными для детей.

Сыряные колбасы и балыки

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Эти продукты имеют очень интенсивный вкус, содержат много специй и являются тяжелыми для усвоения детьми. К тому же, они не всегда имеют однородную текстуру, которая подходит для маленьких детей.

Сыр с плесенью

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Этот деликатес имеет специфический вкус, который вряд ли понравится детям. К тому же, его подают без термообработки, что делает его сложным для детского меню.

Домашний майонез

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Майонез, даже домашний, часто готовится со сложными для детского пищеварения ингредиентами. Лучше обойтись более простыми заправками.

Помидоры черри, виноград, оливки с косточками

Маленькие круглые фрукты и овощи могут оказаться неудобными для детей. Их следует подавать в виде нарезанных долек, чтобы сделать блюда доступными для малышей.

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Кутья с медом и орехами

Мед обладает сильным ароматом и специфическим вкусом, который не всем детям подходит, а целые орехи могут быть сложными для жевания. Лучше измельчать все ингредиенты и минимизировать использование подсластителей.

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Грибы и блюда с ними

Грибы, как ингредиент, часто обладают интенсивным вкусом, который детям может не понравиться. К тому же их текстура не всегда удобна для жевания.

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Домашняя консервация

Блюда из стеклянных банок следует отложить, если вы готовите для детей. Они обладают насыщенным вкусом и часто содержат много специй.

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Нарезанные фрукты и овощи без учета удобства

Яблоки, апельсины или огурцы могут быть сложными для маленьких из-за кожицы, пленки или больших кусков. Тщательно нарезайте их перед подачей.

Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Дополнительные советы для праздничного стола

  • Подавайте детские напитки в простой посуде.
  • Избегайте стеклянных бокалов, чтобы ребенок случайно не попробовал взрослый напиток.
  • Не оставляйте на столе опасные предметы. Ножи, бутылки или шпажки лучше убрать подальше от детей.
  • Следите за скатертью. Избегайте длинных краев, которые ребенок может потянуть вместе с содержимым стола.
  • Кормите ребенка по привычному графику. Не стоит заставлять ребенка есть новые блюда только потому, что это праздник.

Ранее редакция OBOZ.UA сообщала о том, что можно есть детям на новогоднем столе.

Украинапродуктыеда