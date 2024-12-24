Топ-10 опасных продуктов для ребенка на новогоднем столе

Новогодний стол – это момент, когда вся семья собирается вместе, а блюда радуют глаз и вкус. Однако если у вас есть маленькие дети, стоит внимательно подойти к выбору продуктов. Некоторые блюда и ингредиенты могут быть сложными для детского восприятия, неудобными для жевания или опасными из-за своего состава.

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О том, какие продукты лучше не предлагать детям во время праздничного застолья, рассказали эксперты в prykorm ua в Instagram. Следуйте советам, чтобы избежать неудобств и сделать празднование приятным для всех.

Красная и черная икра

Для детей до 5 лет эти деликатесы не лучший выбор. Они обладают очень соленым вкусом и не содержат достаточно полезных веществ, чтобы оправдать их потребление малышами.

Соленая рыба и блюда из нее

Сельдь под шубой, форшмак и другие соленые рыбные блюда лучше оставить для взрослых. Соленый вкус и сложность восприятия делают эти блюда неуместными для детей.

Сыряные колбасы и балыки

Эти продукты имеют очень интенсивный вкус, содержат много специй и являются тяжелыми для усвоения детьми. К тому же, они не всегда имеют однородную текстуру, которая подходит для маленьких детей.

Сыр с плесенью

Этот деликатес имеет специфический вкус, который вряд ли понравится детям. К тому же, его подают без термообработки, что делает его сложным для детского меню.

Домашний майонез

Майонез, даже домашний, часто готовится со сложными для детского пищеварения ингредиентами. Лучше обойтись более простыми заправками.

Помидоры черри, виноград, оливки с косточками

Маленькие круглые фрукты и овощи могут оказаться неудобными для детей. Их следует подавать в виде нарезанных долек, чтобы сделать блюда доступными для малышей.

Кутья с медом и орехами

Мед обладает сильным ароматом и специфическим вкусом, который не всем детям подходит, а целые орехи могут быть сложными для жевания. Лучше измельчать все ингредиенты и минимизировать использование подсластителей.

Грибы и блюда с ними

Грибы, как ингредиент, часто обладают интенсивным вкусом, который детям может не понравиться. К тому же их текстура не всегда удобна для жевания.

Домашняя консервация

Блюда из стеклянных банок следует отложить, если вы готовите для детей. Они обладают насыщенным вкусом и часто содержат много специй.

Нарезанные фрукты и овощи без учета удобства

Яблоки, апельсины или огурцы могут быть сложными для маленьких из-за кожицы, пленки или больших кусков. Тщательно нарезайте их перед подачей.

Дополнительные советы для праздничного стола

Подавайте детские напитки в простой посуде.

Избегайте стеклянных бокалов, чтобы ребенок случайно не попробовал взрослый напиток.

Не оставляйте на столе опасные предметы. Ножи, бутылки или шпажки лучше убрать подальше от детей.

Следите за скатертью. Избегайте длинных краев, которые ребенок может потянуть вместе с содержимым стола.

Кормите ребенка по привычному графику. Не стоит заставлять ребенка есть новые блюда только потому, что это праздник.

Ранее редакция OBOZ.UA сообщала о том, что можно есть детям на новогоднем столе.