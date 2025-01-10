Топ-5 напитков, которые пили дети в СССР: вызывают ностальгию и сейчас

Во времена Советского союза на полках магазинов невозможно было увидеть привычные там сегодня "Кока-Колу" или "Спрайт". Однако было много других альтернатив, которые готовились, как отмечал производитель, исключительно из натуральных ингредиентов.

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OBOZ решил напомнить о топ-5 напитках, которые так любили дети в СССР. Интересно, что большинство из них сейчас вызывают большую ностальгию.

"Байкал"

Этот напиток был создан в 1973 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП) как альтернатива "заморской" "Кока-Коле".

Кроме воды, сахара и лимонной кислоты в его состав входили экстракт зверобоя, солодкового корня и элеутерококка, а также эфирные масла: эвкалиптовое, лимонное, лавра, пихтовое.

"Тархун"

Рецепт этого напитка впервые появился еще в XIX веке. Однако в массовое производство на территории СССР он попал только в 1981 году.

Его особенностью был яркий цвет, получаемый за счет добавления красителей. Основу напитка составлял экстракт эстрагона.

"Буратино"

Это, пожалуй, самый популярный напиток среди детей, живущих во времена СССР. В его состав входили: вода, сахар, лимоны и апельсины. А так как напиток состоял только из натуральных ингредиентов, он имел очень короткий срок потребления. В открытой стеклянной бутылке "Буратино" хранилось не более одних суток.

"Ситро"

Это классический лимонад на основе настоев апельсина, мандарина и лимона с добавлением ванилина. По легенде, этот напиток стало известно из Парижа, когда после победы в войне 1812 года, когда офицеры привезли с собой его рецепт.

"Саяны"

Рецепт этого напитка был разработан в 50-е годы. Многие люди, которые застали времена СССР, могут и не вспомнить о его существовании, ведь вокруг этого напитка идет патентные споры. В его состав входит экстракт горной травы левзеи, благодаря чему на упаковке напитка появилось слово "тонизирующий".

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