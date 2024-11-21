Топ-5 здоровых завтраков для школьников

Завтрак – самый важный прием пищи. А если речь идет о питании детей, то родители должны позаботиться о том, чтобы их малыши не были голодными и получили все необходимые вещества. Это должно быть еще и вкусно.

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О пяти здоровых завтраках для школьников, которые можно включить в ланч-бокс, рассказали эксперты медиа "Освіторія". Все продукты очень простые.

1. Фруктовый ланч-бокс

Фрукты – идеальный вариант для второго завтрака, поскольку они насыщены природными витаминами и энергией. Для разнообразия можно включить яблоки, апельсины, мандарины, киви, хурму или гранат. Вместо целых фруктов можно их нарезать, ведь дети чаще едят нарезанное. Летом добавьте сезонные овощи и фрукты, такие как огурцы и ягоды. Для сохранения чистоты продуктов перед употреблением можно замочить в воде. Как вариант, добавьте фруктовые чипсы без сахара.

2. Орехи и цельнозерновые каши

Орехи (исключительно жареные и не соленые) и цельные каши – отличный источник энергии для ребенка. Овсянка или другие зерновые культуры сохраняют больше полезных веществ, чем хлопья. Орехи перед употреблением лучше замочить, а вот арахис не является настоящим орехом, поэтому выбирайте другие варианты: миндаль, грецкие или кешью. Такие продукты помогают поддерживать энергию в течение дня.

3. Овощные палочки с хумусом

Морковные палочки, огурцы, цуккини или перец – отлично подходят для перекусов. Детям нравится есть овощи с разными намазками, такими как хумус или гуакамоле. Это не только вкусно, но очень полезно. Важно помнить, что эти продукты должны быть свежими, поэтому следует хранить их в холодильнике, чтобы они не потеряли свои полезные свойства.

4. Овощные роллы и сэндвичи с авокадо

Дети обычно любят роллы и сэндвичи, поэтому можно сделать эти завтраки полезными. Используйте бездрожжевой хлеб, добавляйте овощи, зелень и натуральные намазки, например авокадо или хумус. Избегайте майонезов и кетчупов. Как вариант, можно приготовить сэндвичи с медом – дети их просто обожают.

5. Цельнозерновые хлебцы

Льняные, рисовые, кукурузные или овощные хлебцы – отличный перекус для школьника. Они богаты клетчаткой и полезными жирами. Также можно добавить здоровые мафины или кексы, изготовленные из цельного зерна без добавления дрожжей и белой муки. Это хороший выбор для детей, которые любят сладкое, но нуждаются в здоровых продуктах.

Эти варианты завтраков не только вкусные, но и снабжают организм необходимыми питательными веществами, поддерживая энергию и концентрацию ребенка в течение дня.

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