В холодильнике остались бананы: что можно быстро приготовить ребенку

Когда в холодильнике лежат бананы, а ребенок просит что-то вкусное, на помощь приходят простые рецепты. Для приготовления не нужны сложные продукты или много времени. Главное – использовать то, что есть под рукой, и получить полезный и питательный десерт.

Видео дня

Идея приготовления банановых пирожных для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram.

Ингредиенты:

2 спелых банана среднего размера (или 1 большой)

2 яйца

2 ст. л. арахисовой пасты

0,5 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Бананы нужно хорошо размять вилкой.

2. После этого добавить яйца, пасту и разрыхлитель.

3. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородности.

4. Тесто можно сразу выливать в форму для выпекания, без дополнительных мисок.

5. Выпекать блюдо следует в разогретой духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

6. В результате получается нежная и ароматная выпечка с легким банановым привкусом, которая отлично подойдет для детского перекуса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: