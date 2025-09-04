В холодильнике остались бананы: что можно быстро приготовить ребенку
Когда в холодильнике лежат бананы, а ребенок просит что-то вкусное, на помощь приходят простые рецепты. Для приготовления не нужны сложные продукты или много времени. Главное – использовать то, что есть под рукой, и получить полезный и питательный десерт.
Идея приготовления банановых пирожных для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 спелых банана среднего размера (или 1 большой)
- 2 яйца
- 2 ст. л. арахисовой пасты
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Бананы нужно хорошо размять вилкой.
2. После этого добавить яйца, пасту и разрыхлитель.
3. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородности.
4. Тесто можно сразу выливать в форму для выпекания, без дополнительных мисок.
5. Выпекать блюдо следует в разогретой духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов.
6. В результате получается нежная и ароматная выпечка с легким банановым привкусом, которая отлично подойдет для детского перекуса.
