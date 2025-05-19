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В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить
Печень – очень питательный продукт, который точно стоит добавить в рацион ребенка. Но вкус мяса нравится далеко не всем. Все из-за того, что его нужно правильно приготовить.
Идея приготовления полезных печеночных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya food baglay в Instagram. Продукт совсем не будет горчить.
Ингредиенты:
- печень телячья – 200-250 г
- яблоко – 1/4 шт.
- яйца – 1 шт.
- лук – щепотка
- мука – 2 ч.л.
- чеснок сушеный
- хмели сунели
Способ приготовления:
1. Снять пленку с печени, нарезать кубиками.
2. Замочить в холодной воде на 30 минут, еще раз промыть.
3. Все нарезать кубиками.
4. Поместить в блендер, взбить.
5. Жарить на масле ГХИ, на минимальном огне под крышкой с обеих сторон.
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