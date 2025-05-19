В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

Печень – очень питательный продукт, который точно стоит добавить в рацион ребенка. Но вкус мяса нравится далеко не всем. Все из-за того, что его нужно правильно приготовить.

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Идея приготовления полезных печеночных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya food baglay в Instagram. Продукт совсем не будет горчить.

Ингредиенты:

печень телячья – 200-250 г

яблоко – 1/4 шт.

яйца – 1 шт.

лук – щепотка

мука – 2 ч.л.

чеснок сушеный

хмели сунели

Способ приготовления:

1. Снять пленку с печени, нарезать кубиками.

2. Замочить в холодной воде на 30 минут, еще раз промыть.

3. Все нарезать кубиками.

4. Поместить в блендер, взбить.

5. Жарить на масле ГХИ, на минимальном огне под крышкой с обеих сторон.

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