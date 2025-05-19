В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
1,0 т.
В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

Печень – очень питательный продукт, который точно стоит добавить в рацион ребенка. Но вкус мяса нравится далеко не всем. Все из-за того, что его нужно правильно приготовить.

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Идея приготовления полезных печеночных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya food baglay в Instagram. Продукт совсем не будет горчить.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • печень телячья – 200-250 г
  • яблоко – 1/4 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • лук – щепотка
  • мука – 2 ч.л.
  • чеснок сушеный
  • хмели сунели

Способ приготовления:

В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

1. Снять пленку с печени, нарезать кубиками.

2. Замочить в холодной воде на 30 минут, еще раз промыть.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

3. Все нарезать кубиками.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

4. Поместить в блендер, взбить.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: что можно вкусно приготовить

5. Жарить на масле ГХИ, на минимальном огне под крышкой с обеих сторон.

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