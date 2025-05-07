В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

Куриная печень – очень полезный и питательный продукт, который стоит добавить в рацион ребенка. Но из-за специфического вкуса малыши не всегда с легкостью его едят. На этот случай есть простой рецепт оладий, которые точно понравятся всем.

Видео дня

Идея приготовления вкусных печеночных оладий, которые точно понравятся ребенку, опубликована на странице нутрициолога Яны Подлужной (podluzhna yana) в Instagram. Для того, чтобы печень хорошо держала форму, в массу для жарки нужно добавить овсянку.

Ингредиенты:

печень – 100 г (у меня куриная, можно телячью)

картофель – 0,5 шт.

морковь – 0,5 шт.

лук – 0,5 шт.

куриное яйцо – 1 шт.

овсянка – 2 ст.л.(длительного приготовления)

Способ приготовления:

1. В блендер сложить все ингредиенты, порезанные овощи.

2. Все взбить до однородности.

3. Разогреть антипригарную сковородку.

4. Добавить немного масла гхи.

5. Сделать небольшой огонь.

6. Жарить оладьи с двух сторон по несколько минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: