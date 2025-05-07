В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

Екатерина Ягович
Моя столовая
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В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

Куриная печень – очень полезный и питательный продукт, который стоит добавить в рацион ребенка. Но из-за специфического вкуса малыши не всегда с легкостью его едят. На этот случай есть простой рецепт оладий, которые точно понравятся всем.

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Идея приготовления вкусных печеночных оладий, которые точно понравятся ребенку, опубликована на странице нутрициолога Яны Подлужной (podluzhna yana) в Instagram. Для того, чтобы печень хорошо держала форму, в массу для жарки нужно добавить овсянку.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

Ингредиенты:

  • печень – 100 г (у меня куриная, можно телячью)
  • картофель – 0,5 шт.
  • морковь – 0,5 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • овсянка – 2 ст.л.(длительного приготовления)

Способ приготовления:

В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

1. В блендер сложить все ингредиенты, порезанные овощи.

2. Все взбить до однородности.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

3. Разогреть антипригарную сковородку.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

4. Добавить немного масла гхи.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

5. Сделать небольшой огонь.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

6. Жарить оладьи с двух сторон по несколько минут.

В таком виде ребенок точно полюбит печень: рецепт вкусных оладий

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