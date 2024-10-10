Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят

Каждый ребенок любит сладкие хрустящие вафли. Их можно сделать из кисломолочного творога. Будет еще очень полезно и питательно.

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Идея приготовления вафель из кисломолочного сыра для детей опубликована на странице диетолога Марии Федоренко (fedorenko.avm) в Instagram. Подавать можно с любимым джемом или сгущенкой.

Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сыр кисломолочный – 400 г
  • соль, сахар по вкусу
  • молоко – 12 ст.л.
  • мука – 240 г
  • растопленное сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят

1. В миску выложить кисломолочный творог.

2. Добавить молоко.

Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят

3. Перемешать.

4. Просеять муку и добавить яйца.

Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят

5. Все снова перемешать.

Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят

6. Добавить масло, соль и сахар по вкусу.

7. Из готового теста испечь вафли в вафельнице или гриле.

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