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Вафли из кисломолочного сыра, которые подойдут для перекуса: дети заценят
Каждый ребенок любит сладкие хрустящие вафли. Их можно сделать из кисломолочного творога. Будет еще очень полезно и питательно.
Идея приготовления вафель из кисломолочного сыра для детей опубликована на странице диетолога Марии Федоренко (fedorenko.avm) в Instagram. Подавать можно с любимым джемом или сгущенкой.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сыр кисломолочный – 400 г
- соль, сахар по вкусу
- молоко – 12 ст.л.
- мука – 240 г
- растопленное сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. В миску выложить кисломолочный творог.
2. Добавить молоко.
3. Перемешать.
4. Просеять муку и добавить яйца.
5. Все снова перемешать.
6. Добавить масло, соль и сахар по вкусу.
7. Из готового теста испечь вафли в вафельнице или гриле.