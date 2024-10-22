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Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині
Десерты без выпекания отлично выручают в моменты, когда быстро нужно приготовить вкусность для ребенка. К примеру, можно сделать быстрые шоколадно-ореховые шарики. Их очень удобно нанизать на палочки, поставить в стакан и пробовать в любой момент.
Идея приготовления элементарного десерта без выпечки для ребенка опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakobyk) в Instgaram. Всё элементарно и задержит минимум времени.
Ингредиенты:
- арахисовая паста – 150 г
- мед – 50 г
- рисовые хлебцы – 4 шт.
- белый и черный шоколад для глазури
- посыпка для декора
Способ приготовления:
1. Соединить пасту и мед.
2. Добавить измельченные хлебцы.
3. Сформировать шарики.
4. Отправить в морозилку на 30 минут.
5. В микроволновке растопить шоколад.
6. Обвалять шарик и посыпать посыпкой.
7. Отправить в морозилку еще на 15 минут.
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