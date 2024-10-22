Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

Десерты без выпекания отлично выручают в моменты, когда быстро нужно приготовить вкусность для ребенка. К примеру, можно сделать быстрые шоколадно-ореховые шарики. Их очень удобно нанизать на палочки, поставить в стакан и пробовать в любой момент.

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Идея приготовления элементарного десерта без выпечки для ребенка опубликована на странице фудблогера Ольги Кобык (oliakobyk) в Instgaram. Всё элементарно и задержит минимум времени.

Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

Ингредиенты:

  • арахисовая паста – 150 г
  • мед – 50 г
  • рисовые хлебцы – 4 шт.
  • белый и черный шоколад для глазури
  • посыпка для декора

Способ приготовления:

Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

1. Соединить пасту и мед.

2. Добавить измельченные хлебцы.

Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

3. Сформировать шарики.

Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

4. Отправить в морозилку на 30 минут.

Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

5. В микроволновке растопить шоколад.

6. Обвалять шарик и посыпать посыпкой.

Випікати не доведеться: лінивий десерт, який сподобається дитині

7. Отправить в морозилку еще на 15 минут.

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