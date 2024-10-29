Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

Для того, чтобы приготовить простой да очень вкусный десерт для детей на Хэллоуин, вам понадобятся обычные яблоки и шоколад. Не нужно использовать духовку, лепить, запекать или жарить. А для того, чтобы украсить такую вкусность, просто фантазируйте.

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Идея приготовления яблок в шоколаде для детей на Хэллоуине опубликована на странице фудблогера Челси Воткинс (foodiefunwithus) в Instagram. Это не только вкусно, но и бюджетно.

Технология приготовления шоколадных яблок для детей:

1. Нарежьте яблоко толстыми ломтиками.

2. Растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке.

3. Наколите ломтики яблока на палочки для леденцов (если их нет, можно вырезать внутренний круг, чтобы сделать "яблочные пончики").

4. Окуньте ломтики яблока в растопленный шоколад, полностью покрыв их.

5. Разместите яблоки на пергаментной бумаге. Сбрызните их растопленным белым шоколадом для украшения.

6. Добавьте посыпку, измельченные орехи, кусочки сухофруктов или каплю арахисового масла по желанию.

7. Поставьте в холодильник на 30 минут до полного застывания.

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