Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

Екатерина Ягович
Моя столовая
99
Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

Для того, чтобы приготовить простой да очень вкусный десерт для детей на Хэллоуин, вам понадобятся обычные яблоки и шоколад. Не нужно использовать духовку, лепить, запекать или жарить. А для того, чтобы украсить такую вкусность, просто фантазируйте.

Видео дня

Идея приготовления яблок в шоколаде для детей на Хэллоуине опубликована на странице фудблогера Челси Воткинс (foodiefunwithus) в Instagram. Это не только вкусно, но и бюджетно.

Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

Технология приготовления шоколадных яблок для детей:

1. Нарежьте яблоко толстыми ломтиками.

Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

2. Растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке.

3. Наколите ломтики яблока на палочки для леденцов (если их нет, можно вырезать внутренний круг, чтобы сделать "яблочные пончики").

Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

4. Окуньте ломтики яблока в растопленный шоколад, полностью покрыв их.

Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

5. Разместите яблоки на пергаментной бумаге. Сбрызните их растопленным белым шоколадом для украшения.

Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

6. Добавьте посыпку, измельченные орехи, кусочки сухофруктов или каплю арахисового масла по желанию.

7. Поставьте в холодильник на 30 минут до полного застывания.

Вкусная и бюджетная закуска на Хэллоуин для детей: понадобятся яблоки и шоколад

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда