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Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки
Сырная запеканка – это любимое блюдо многих детей. Можно подать с любимым вареньем или сметаной. А для того, чтобы блюдо не было очень калорийным, муку следует заменить.
Идея приготовления пышной сырной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником homecooking tanya в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- сыр – 1 кг.
- яйца – 6 шт.
- сахар – 240 г
- ваниль
- крахмал – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты положить в глубокую миску.
2. Взбить миксером.
3. Форму застелить пергаментом.
4. Перелить туда получившуюся массу.
5. Поставить в разогретую до 200 градусов духовую.
6. Выпекать 37-40 минут.
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