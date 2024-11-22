Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки

Сырная запеканка – это любимое блюдо многих детей. Можно подать с любимым вареньем или сметаной. А для того, чтобы блюдо не было очень калорийным, муку следует заменить.

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Идея приготовления пышной сырной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником homecooking tanya в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки

Ингредиенты:

  • сыр – 1 кг.
  • яйца – 6 шт.
  • сахар – 240 г
  • ваниль
  • крахмал – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки

1. Все ингредиенты положить в глубокую миску.

2. Взбить миксером.

Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки

3. Форму застелить пергаментом.

Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки

4. Перелить туда получившуюся массу.

5. Поставить в разогретую до 200 градусов духовую.

Вкусная творожная запеканка для детей, которая просто тает во рту: готовится без муки

6. Выпекать 37-40 минут.

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