Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусное печенье 'Баунти': рецепт для заботливых мам

"Баунти" - вкусный десерт, который можно приготовить для детей. Сочетание шоколада и кокоса точно им понравится. Готовится достаточно просто, идеально подходит к чаю или какао.

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Идея приготовления печенья "Баунти" для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Можно даже взять с собой в школу.

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

Ингредиенты:

  • сливочное масло 82% – 100 г.
  • сахар – 160 г.
  • ванильный сахар – 10 г
  • темное какао 22% – 50 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • мука – 160 г.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • кокосовая стружка – 80 г
  • сгущенка – 80 г
  • сливочное масло – 30 г
  • крем-сырь – 40 г

Ингредиенты для глазури:

  • молочный шоколад – 100 г
  • масло – 1 ст.л.
  • кокосовая стружка – 50 г

Способ приготовления:

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

1. Кокосовую стружку соединить со сгущенкой, растопленным сливочным маслом и крем-сыром. Масса должна получиться в меру влажной и легко склеиваться в шарик.

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

2. Сфорировать шарики весом +/- 14 г каждый.

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

3. Шоколадное тесто охладить в морозилке примерно час – оно должно слегка подмерзнуть.

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

4. Руки или перчатки смазать маслом (так легче формировать печенье) и разделить на шарики весом +/- 35 г каждый.

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

5. Сделать из шарика пласт.

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

6. Залепить кокосовую начинку, слегка прижать.

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

7. Выложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке не более 16 минут.(печенье должно быть мягким).

Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам

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