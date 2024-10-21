Вкусное печенье 'Баунти': рецепт для заботливых мам

"Баунти" - вкусный десерт, который можно приготовить для детей. Сочетание шоколада и кокоса точно им понравится. Готовится достаточно просто, идеально подходит к чаю или какао.

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Идея приготовления печенья "Баунти" для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Можно даже взять с собой в школу.

Ингредиенты:

сливочное масло 82% – 100 г.

сахар – 160 г.

ванильный сахар – 10 г

темное какао 22% – 50 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

мука – 160 г.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

кокосовая стружка – 80 г

сгущенка – 80 г

сливочное масло – 30 г

крем-сырь – 40 г

Ингредиенты для глазури:

молочный шоколад – 100 г

масло – 1 ст.л.

кокосовая стружка – 50 г

Способ приготовления:

1. Кокосовую стружку соединить со сгущенкой, растопленным сливочным маслом и крем-сыром. Масса должна получиться в меру влажной и легко склеиваться в шарик.

2. Сфорировать шарики весом +/- 14 г каждый.

3. Шоколадное тесто охладить в морозилке примерно час – оно должно слегка подмерзнуть.

4. Руки или перчатки смазать маслом (так легче формировать печенье) и разделить на шарики весом +/- 35 г каждый.

5. Сделать из шарика пласт.

6. Залепить кокосовую начинку, слегка прижать.

7. Выложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке не более 16 минут.(печенье должно быть мягким).

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