Вкусное печенье "Баунти": рецепт для заботливых мам
"Баунти" - вкусный десерт, который можно приготовить для детей. Сочетание шоколада и кокоса точно им понравится. Готовится достаточно просто, идеально подходит к чаю или какао.
Идея приготовления печенья "Баунти" для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Можно даже взять с собой в школу.
Ингредиенты:
- сливочное масло 82% – 100 г.
- сахар – 160 г.
- ванильный сахар – 10 г
- темное какао 22% – 50 г
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- мука – 160 г.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- кокосовая стружка – 80 г
- сгущенка – 80 г
- сливочное масло – 30 г
- крем-сырь – 40 г
Ингредиенты для глазури:
- молочный шоколад – 100 г
- масло – 1 ст.л.
- кокосовая стружка – 50 г
Способ приготовления:
1. Кокосовую стружку соединить со сгущенкой, растопленным сливочным маслом и крем-сыром. Масса должна получиться в меру влажной и легко склеиваться в шарик.
2. Сфорировать шарики весом +/- 14 г каждый.
3. Шоколадное тесто охладить в морозилке примерно час – оно должно слегка подмерзнуть.
4. Руки или перчатки смазать маслом (так легче формировать печенье) и разделить на шарики весом +/- 35 г каждый.
5. Сделать из шарика пласт.
6. Залепить кокосовую начинку, слегка прижать.
7. Выложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке не более 16 минут.(печенье должно быть мягким).
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