Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

Вкусное печенье – идеальный вариант для перекуса ребенку. Его можно приобрести в магазине, но куда бюджетнее будет испечь дома. Для этого вам понадобятся морковь и бананы. Так как в составе есть фрукты, сахар вам не понадобится.

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Идея приготовления вкусного печенья без сахара для детей опубликована на странице нктрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Форма может быть любая.

Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

Ингредиенты:

  • сливочного масло – 50-70 г
  • мука – 200-250 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • большая морковь
  • бананы – 2 шт.

Способ приготовления:

Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

1. Морковь отварить и охладить.

2. Морковь, банан переменить вилкой.

Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

3. Добавить растопленное сливочное масло.

Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

4. Засыпать муку (в муку вмешать разрыхлитель или соду). Тесто должно быть мягкое, но не ушибленное.

Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

5. Тесто раскатать сразу на пергамент.

Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

6. Нарезать на полоски или цветочки

7. Запекать при температуре 180 градусов на 12-15 минут (в зависимости от вашей духовки). Главное – не передержать.

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