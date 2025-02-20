Вкусное печенье без сахара: что приготовить ребенку на перекус

Вкусное печенье – идеальный вариант для перекуса ребенку. Его можно приобрести в магазине, но куда бюджетнее будет испечь дома. Для этого вам понадобятся морковь и бананы. Так как в составе есть фрукты, сахар вам не понадобится.

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Идея приготовления вкусного печенья без сахара для детей опубликована на странице нктрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Форма может быть любая.

Ингредиенты:

сливочного масло – 50-70 г

мука – 200-250 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

большая морковь

бананы – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Морковь отварить и охладить.

2. Морковь, банан переменить вилкой.

3. Добавить растопленное сливочное масло.

4. Засыпать муку (в муку вмешать разрыхлитель или соду). Тесто должно быть мягкое, но не ушибленное.

5. Тесто раскатать сразу на пергамент.

6. Нарезать на полоски или цветочки

7. Запекать при температуре 180 градусов на 12-15 минут (в зависимости от вашей духовки). Главное – не передержать.

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