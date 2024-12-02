Вкусное печенье в виде снеговичков: как приготовить к празднику для детей
Прекрасным дополнением праздничной атмосферы станет печенье в виде снеговиков. Вы сможете легко приготовить такую вкусность в домашних условиях вместе с детьми. Это не только вкусно. но очень интересно.
Идея приготовления вкусного праздничного печенья в виде снеговичков опубликована на странице фудблогера с ником anniekaly в Instagram. С декором можно экспериментировать.
Ингредиенты:
- мягкое масло – 30 г
- сахарная пудра – 30 г
- пшеничная мука – 70 г
- кокосовая стружка – 90 г
- сгущенка – 100 г
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать масло и сахарную пудру, пока смесь не станет однородной, без комочков.
2. Добавить ванильный экстракт и тщательно перемешать.
3. Добавить сгущенку, муку и кокосовую стружку.
4. Замесить тесто в однородную смесь.
5. Положить тесто в холодильник в час, чтобы оно застыло.
6. Сформировать из теста небольшие шарики и сложить их в виде снеговика.
7. Поставить снеговиков в холодильник на 30 минут.
8. Выпекать при температуре 160 градусов в течение 20-25 минут, пока они не станут слегка золотистыми.
9. Окунуть каждого снеговика в белоснежный шоколад и посыпать кокосовой стружкой сверху.
10. Нарисовать глаза и пуговицы с помощью черной глазури.
11. Использовать посыпку в форме морковки для создания носика.
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