Вкусное печенье в виде снеговичков: как приготовить к празднику для детей

Прекрасным дополнением праздничной атмосферы станет печенье в виде снеговиков. Вы сможете легко приготовить такую вкусность в домашних условиях вместе с детьми. Это не только вкусно. но очень интересно.

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Идея приготовления вкусного праздничного печенья в виде снеговичков опубликована на странице фудблогера с ником anniekaly в Instagram. С декором можно экспериментировать.

Ингредиенты:

мягкое масло – 30 г

сахарная пудра – 30 г

пшеничная мука – 70 г

кокосовая стружка – 90 г

сгущенка – 100 г

ванильный экстракт – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать масло и сахарную пудру, пока смесь не станет однородной, без комочков.

2. Добавить ванильный экстракт и тщательно перемешать.

3. Добавить сгущенку, муку и кокосовую стружку.

4. Замесить тесто в однородную смесь.

5. Положить тесто в холодильник в час, чтобы оно застыло.

6. Сформировать из теста небольшие шарики и сложить их в виде снеговика.

7. Поставить снеговиков в холодильник на 30 минут.

8. Выпекать при температуре 160 градусов в течение 20-25 минут, пока они не станут слегка золотистыми.

9. Окунуть каждого снеговика в белоснежный шоколад и посыпать кокосовой стружкой сверху.

10. Нарисовать глаза и пуговицы с помощью черной глазури.

11. Использовать посыпку в форме морковки для создания носика.

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