Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто
Песочное печенье – отличный вариант десерта на Хэллоуин. Такая вкусность точно понравится вашим детям. Нужно только сделать простое тесто, а затем сформировать любую форму, которая вам нравится. Также украсить по желанию.
Идея приготовления песочного печенья на Хэллоуин для детей опубликована на кулинарной странице zhyvy prosto в Instagram. Для теста вам понадобится всего 5 простых компонентов.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 230 г
- сахарная пудра – 100 г или 150 г, если любите слаще
- щепотка соли
- яйца комнатной температуры – 1 шт.
- мука – 400-440 г
Способ приготовления:
1. Масло растереть с пудрой. Добавить яйцо и соль.
2. Муку добавлять частями и постоянно перемешивать.
3. Замесить тесто (оно должно быть плотным) и оставить в холодильнике на полчаса.
4. Достать тесто, раскатать толщиной 5-7 мм.
5. Смазать форму растительным маслом (при необходимости) и сделать оттиск.
6. Выпекать 7-9 минут при температуре 200 градусов.
7. Когда появится золотистая корочка, достать печенье и наслаждаться.
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