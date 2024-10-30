Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

Екатерина Ягович
Моя столовая
90
Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

Песочное печенье – отличный вариант десерта на Хэллоуин. Такая вкусность точно понравится вашим детям. Нужно только сделать простое тесто, а затем сформировать любую форму, которая вам нравится. Также украсить по желанию.

Видео дня

Идея приготовления песочного печенья на Хэллоуин для детей опубликована на кулинарной странице zhyvy prosto в Instagram. Для теста вам понадобится всего 5 простых компонентов.

Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 230 г
  • сахарная пудра – 100 г или 150 г, если любите слаще
  • щепотка соли
  • яйца комнатной температуры – 1 шт.
  • мука – 400-440 г

Способ приготовления:

Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

1. Масло растереть с пудрой. Добавить яйцо и соль.

2. Муку добавлять частями и постоянно перемешивать.

Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

3. Замесить тесто (оно должно быть плотным) и оставить в холодильнике на полчаса.

4. Достать тесто, раскатать толщиной 5-7 мм.

Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

5. Смазать форму растительным маслом (при необходимости) и сделать оттиск.

Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

6. Выпекать 7-9 минут при температуре 200 градусов.

7. Когда появится золотистая корочка, достать печенье и наслаждаться.

Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаХэллоуинпродуктыеда