Вкусное песочное печенье на Хэллоуин: как легко приготовить тесто

Песочное печенье – отличный вариант десерта на Хэллоуин. Такая вкусность точно понравится вашим детям. Нужно только сделать простое тесто, а затем сформировать любую форму, которая вам нравится. Также украсить по желанию.

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Идея приготовления песочного печенья на Хэллоуин для детей опубликована на кулинарной странице zhyvy prosto в Instagram. Для теста вам понадобится всего 5 простых компонентов.

Ингредиенты:

сливочное масло – 230 г

сахарная пудра – 100 г или 150 г, если любите слаще

щепотка соли

яйца комнатной температуры – 1 шт.

мука – 400-440 г

Способ приготовления:

1. Масло растереть с пудрой. Добавить яйцо и соль.

2. Муку добавлять частями и постоянно перемешивать.

3. Замесить тесто (оно должно быть плотным) и оставить в холодильнике на полчаса.

4. Достать тесто, раскатать толщиной 5-7 мм.

5. Смазать форму растительным маслом (при необходимости) и сделать оттиск.

6. Выпекать 7-9 минут при температуре 200 градусов.

7. Когда появится золотистая корочка, достать печенье и наслаждаться.

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