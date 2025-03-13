Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

Вкусные и бюджетные конфеты для детей можно легко приготовить в домашних условиях. Для такого десерта вам понадобится малое количество бюджетных ингредиентов.

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Идея приготовления домашних конфет опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Малышам точно понравится.

Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

Ингредиенты:

  • молоко сгущенное сырое – 1 банка
  • белый шоколад – 80 грамм
  • масло – 40 грамм
  • сухая клюква – 150 грамм
  • орешки или цукаты – по желанию

Способ приготовления:

Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

1. К сгущенке добавляем масло.

2. Размешиваем на средней температуре до однородности.

Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

3. Добавляем шоколад.

Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

4. Размешиваем до загустения.

5. Добавляем сушеную клюкву.

Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

6. Перемешиваем 2-3 минуты и перекладываем в форму, застеленную пергаментом.

7. На два часа ставим в холодильник.

Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей

8. Нарезаем на кусочки.

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