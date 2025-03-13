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Вкусные домашние конфеты без заморочки: как приготовить десерт для детей
Вкусные и бюджетные конфеты для детей можно легко приготовить в домашних условиях. Для такого десерта вам понадобится малое количество бюджетных ингредиентов.
Идея приготовления домашних конфет опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Малышам точно понравится.
Ингредиенты:
- молоко сгущенное сырое – 1 банка
- белый шоколад – 80 грамм
- масло – 40 грамм
- сухая клюква – 150 грамм
- орешки или цукаты – по желанию
Способ приготовления:
1. К сгущенке добавляем масло.
2. Размешиваем на средней температуре до однородности.
3. Добавляем шоколад.
4. Размешиваем до загустения.
5. Добавляем сушеную клюкву.
6. Перемешиваем 2-3 минуты и перекладываем в форму, застеленную пергаментом.
7. На два часа ставим в холодильник.
8. Нарезаем на кусочки.
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