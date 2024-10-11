Вкусные горячие бутерброды, которые любят ваши дети: как приготовить

Если ваш ребенок любит бутерброды – следующая идея именно для него. Чтобы было сытно, к приготовлению такого блюда нужно подойти креативно и использовать несколько простых ингредиентов. Вы потратите на это всего 20 минут.

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Идея приготовления вкусных горячих сэндвичей в духовке для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Сыр расплавится и станет очень аппетитным.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 10 кусочков

яйца – 4 шт.

молоко – 100 мл.

соль, перец

ветчина или колбаска – 10 кусочков

томаты – 2-3 шт.

моцарелла – 150 г

Способ приготовления:

1. Яйца разбить в миску.

2. Добавить молоко.

3. Добавить соль и перец.

4. Все сбить.

5. Нарезать ветчину.

6. Нарезать помидоры слайсами.

7. Сыр натереть на большой сырке.

8. Тостовой хлеб погрузить в яичную смесь.

9. Выложить пергамент.

10. Выложить колбасу, томаты, немного подсолить.

11. Выкладываем сыр и накрываем сверху вторым тостом.

12. Сверху снова немного натертого сыра.

13. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 – 20 минут.

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