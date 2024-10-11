Вкусные горячие бутерброды, которые любят ваши дети: как приготовить
Если ваш ребенок любит бутерброды – следующая идея именно для него. Чтобы было сытно, к приготовлению такого блюда нужно подойти креативно и использовать несколько простых ингредиентов. Вы потратите на это всего 20 минут.
Идея приготовления вкусных горячих сэндвичей в духовке для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Сыр расплавится и станет очень аппетитным.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 10 кусочков
- яйца – 4 шт.
- молоко – 100 мл.
- соль, перец
- ветчина или колбаска – 10 кусочков
- томаты – 2-3 шт.
- моцарелла – 150 г
Способ приготовления:
1. Яйца разбить в миску.
2. Добавить молоко.
3. Добавить соль и перец.
4. Все сбить.
5. Нарезать ветчину.
6. Нарезать помидоры слайсами.
7. Сыр натереть на большой сырке.
8. Тостовой хлеб погрузить в яичную смесь.
9. Выложить пергамент.
10. Выложить колбасу, томаты, немного подсолить.
11. Выкладываем сыр и накрываем сверху вторым тостом.
12. Сверху снова немного натертого сыра.
13. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 – 20 минут.
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