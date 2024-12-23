Вкусные и полезные снеки к рождественским мультфильмам: что можно приготовить детям
Рождественские мультфильмы создают особую атмосферу праздника, и к ним обязательно нужны вкусные снеки. Но как сделать перекус не только аппетитным, но и полезным для детей? Простой и интересный вариант – это хрустящие тигровые креветки с нежным творожно-сливочным соусом. Они понравятся даже тем малышам, которые обычно избегают морепродуктов, ведь яркая панировка делает блюдо веселым и хрустящим.
Идея приготовления вкусных снеков для детей опубликована на странице фудблогера с ником zolanna03 в Instagram. Такая вкусность точно понравится детям. А еще этот рецепт легко выполнить вместе с детьми, что станет великолепной частью предпраздничных приготовлений.
Ингредиенты:
- тигровые креветки – 200 г
- мука – 3 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 5 ст.л.
- сыр (твердый) – 50 г
- сливки (10–15%) – 100 мл.
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите тигровые креветки, оставив хвостики для удобства. Слегка посолите и приправьте специями.
2. Обваляйте каждую креветку в муке, затем окуните в взбитое яйцо и покройте панировочными сухарями.
3. Выложите креветки на застеленный пергаментом противень.
4. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут до золотистого цвета.
5. Натрите сыр на мелкой терке. В небольшой кастрюле нагрейте сливки на медленном огне, добавьте творог и перемешивайте, пока соус не станет однородным.
6. Выложите горячие креветки на тарелку и подавайте вместе с соусом.
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