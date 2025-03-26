Вкусные кабачковые оладьи вместо драников: точно понравятся детям

Кабачковые оладьи – вкусное и элементарное блюдо, с которым справится каждая мама. Изделия отлично подойдут ребенку для сытного завтрака или обеда. Подавать можно со сметаной.

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Идея приготовления полезных кабачковых оладий для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska) в Instagram. Такое блюдо будет значительно полезнее дерунов.

Ингредиенты:

кабачок – 500 г (1 большой или 2 небольших)

лук – 1 шт.

кисломолочный сыр – 100 г

яйца – 3 шт.

рисовая мука – 7 ст.л.

укроп – по желанию.

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на среднюю терку, в руках хорошо отжать сок, не солить.

2. К кабачкам натереть лук.

3. Добавить творог, яйца, муку, укроп.

4. Хорошо перемешать и тоже не солить, потому что сразу пустит сок и тесто станет жидким.

5. Поставить на огонь антипригарную сковороду. При желании можно смазать маслом.

6. В отдельную миску ложкой отложить смесь на то количество оладий, которые поместятся на одну сковородку.

7. Посолить, быстро размешать и выложить оладьи на сковородку.

8. Печь на небольшом огне до румяности. Остальное тесто тоже солить порционно сразу перед выпеканием.

9. Вкусно есть оладьи со сметаной или йогуртом.

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