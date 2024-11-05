Вкусные кейк-попсы для кенди-бара или просто для перекуса ребенку: как приготовить
Сладости для детей должны быть не только вкусными, но и привлекательными. Именно такими являются шоколадные кейк-попсы. Они станут отличным дополнением кэнди-бара или просто перекусом.
Идея приготовления вкусных кейк-попсов для детского кэнди-бара опубликована на странице фудблогера Лилии с ником trokhlib liliya в TikTok. С украшениями можно экспериментировать.
Ингредиенты на 12 штук:
- песочное печенье – 250 г
- сливочное масло – 80 г
- сгущенка – 150 г
- какао – 2 ложки
- белый шоколад – 2 плитки
- посыпка
- шпажки
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в блендере.
2. В миске смешать печенье, растопленное масло, сгущенку, какао и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Достать тесто, свернуть небольшие шарики.
4. Поставить в морозилку еще на 10 минут.
5. Тем временем растопить часть шоколада.
6. Достать шарики, смочить каждый шпажку в шоколад и нанизать шарик.
7. Поставить в морозилку еще на 20 минут.
8. Тем временем растопить весь шоколад, затем окунуть каждый шарик в растопленный шоколад и посыпку.
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