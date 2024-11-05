Вкусные кейк-попсы для кенди-бара или просто для перекуса ребенку: как приготовить

Сладости для детей должны быть не только вкусными, но и привлекательными. Именно такими являются шоколадные кейк-попсы. Они станут отличным дополнением кэнди-бара или просто перекусом.

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Идея приготовления вкусных кейк-попсов для детского кэнди-бара опубликована на странице фудблогера Лилии с ником trokhlib liliya в TikTok. С украшениями можно экспериментировать.

Ингредиенты на 12 штук:

песочное печенье – 250 г

сливочное масло – 80 г

сгущенка – 150 г

какао – 2 ложки

белый шоколад – 2 плитки

посыпка

шпажки

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в блендере.

2. В миске смешать печенье, растопленное масло, сгущенку, какао и поставить в холодильник на 30 минут.

3. Достать тесто, свернуть небольшие шарики.

4. Поставить в морозилку еще на 10 минут.

5. Тем временем растопить часть шоколада.

6. Достать шарики, смочить каждый шпажку в шоколад и нанизать шарик.

7. Поставить в морозилку еще на 20 минут.

8. Тем временем растопить весь шоколад, затем окунуть каждый шарик в растопленный шоколад и посыпку.

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