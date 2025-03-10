Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

Для того чтобы приготовить вкусныекексы для детей, совсем не обязательно использовать муку. Даже без этого ингредиента изделия будут очень нежными и рыхлыми. Весь секрет в том, что следует добавить манку.

Видео дня

Идея приготовления нежных манных кексов опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

детский сырок – 90 г

яйца – 1 шт.

манная крупа – 2 ст.л.

ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

1. Детский сырок выложить в миску.

2. Добавить яйцо.

3. Добавить манку.

4. Оставить несколько минут для набухания.

5. Добавить любимые ягоды.

6. Запекать 25 минут на водяной бане в духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: