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Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт
Для того чтобы приготовить вкусныекексы для детей, совсем не обязательно использовать муку. Даже без этого ингредиента изделия будут очень нежными и рыхлыми. Весь секрет в том, что следует добавить манку.
Идея приготовления нежных манных кексов опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- детский сырок – 90 г
- яйца – 1 шт.
- манная крупа – 2 ст.л.
- ягоды – по вкусу
Способ приготовления:
1. Детский сырок выложить в миску.
2. Добавить яйцо.
3. Добавить манку.
4. Оставить несколько минут для набухания.
5. Добавить любимые ягоды.
6. Запекать 25 минут на водяной бане в духовке.
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