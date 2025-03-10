Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

Для того чтобы приготовить вкусныекексы для детей, совсем не обязательно использовать муку. Даже без этого ингредиента изделия будут очень нежными и рыхлыми. Весь секрет в том, что следует добавить манку.

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Идея приготовления нежных манных кексов опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

Ингредиенты:

  • детский сырок – 90 г
  • яйца – 1 шт.
  • манная крупа – 2 ст.л.
  • ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

1. Детский сырок выложить в миску.

2. Добавить яйцо.

Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

3. Добавить манку.

Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

4. Оставить несколько минут для набухания.

Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

5. Добавить любимые ягоды.

Вкусные манные кексы без муки для детей: как приготовить полезный десерт

6. Запекать 25 минут на водяной бане в духовке.

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