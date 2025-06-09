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Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей
Авокадо – очень питательный и легкий продукт. Детям его можно подать в виде оладий. У вас получится вкусный перекус, который точно понравится малышам.
Идея приготовления вкусных оладий из авокадо для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- авокадо – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- мука – 4 ст.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Банан почистить.
2. Из авокадо вынуть сердцевину.
3. Все ингредиенты соединить в чаше блендера.
4. Взбить до однородности.
5. Обжарить на сковородке с обеих сторон до золотистой корочки.
6. Жарить на очень медленном огне, чтобы оладьи пропеклись внутри.
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