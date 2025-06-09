Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей

Авокадо – очень питательный и легкий продукт. Детям его можно подать в виде оладий. У вас получится вкусный перекус, который точно понравится малышам.

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Идея приготовления вкусных оладий из авокадо для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 4 ст.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей

1. Банан почистить.

2. Из авокадо вынуть сердцевину.

Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей

3. Все ингредиенты соединить в чаше блендера.

Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей

4. Взбить до однородности.

5. Обжарить на сковородке с обеих сторон до золотистой корочки.

Вкусные оладьи из авокадо: делимся простым рецептом блюда для детей

6. Жарить на очень медленном огне, чтобы оладьи пропеклись внутри.

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