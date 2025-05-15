Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

Вкусные шоколадные конфеты можно очень легко приготовить в домашних условиях. Особенно такой десерт актуален для детей, потому что это будет значительно лучше магазинных вариантов. Добавьте много разнообразных сухофруктов, а также орехи – получится очень вкусно.

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Идея приготовления вкусных конфет с орехами и сухофруктами для детей опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Ингредиенты можно выложить в любые формы.

Ингредиенты на 18 конфет:

молочный шоколад – 3 плитки

белый шоколад – 1 плитка

голубика – 125 г

гранола, орехи, сухофрукты – по вкусу

Что можно добавить к сердечкам:

лесные орехи

изюм

клюква

сублимированные ягоды

миндальные слайсы.

Способ приготовления конфет с голубикой:

1. Выложите в формы ягоды голубики.

2. Растопите молочный шоколад (можно прямо в упаковке в микроволновке).

3. Залейте ягоды шоколадом, добавьте еще немного голубики сверху.

4. Простучите форму, чтобы убрать воздух, и поставьте в холодильник.

Способ приготовления конфет сердец:

1 В формы засыпьте смесь из гранолы, орехов, изюма, клюквы и сублиматов.

2. Растопите белый и молочный шоколад, залейте смесь.

3. Украсьте сверху еще немного сублиматами.

4. Охладите до полного застывания.

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