Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

Вкусные шоколадные конфеты можно очень легко приготовить в домашних условиях. Особенно такой десерт актуален для детей, потому что это будет значительно лучше магазинных вариантов. Добавьте много разнообразных сухофруктов, а также орехи – получится очень вкусно.

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Идея приготовления вкусных конфет с орехами и сухофруктами для детей опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Ингредиенты можно выложить в любые формы.

Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

Ингредиенты на 18 конфет:

  • молочный шоколад – 3 плитки
  • белый шоколад – 1 плитка
  • голубика – 125 г
  • гранола, орехи, сухофрукты – по вкусу

Что можно добавить к сердечкам:

  • лесные орехи
  • изюм
  • клюква
  • сублимированные ягоды
  • миндальные слайсы.

Способ приготовления конфет с голубикой:

Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

1. Выложите в формы ягоды голубики.

2. Растопите молочный шоколад (можно прямо в упаковке в микроволновке).

Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

3. Залейте ягоды шоколадом, добавьте еще немного голубики сверху.

4. Простучите форму, чтобы убрать воздух, и поставьте в холодильник.

Способ приготовления конфет сердец:

Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

1 В формы засыпьте смесь из гранолы, орехов, изюма, клюквы и сублиматов.

2. Растопите белый и молочный шоколад, залейте смесь.

Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

3. Украсьте сверху еще немного сублиматами.

4. Охладите до полного застывания.

Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей

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