Вкусные шоколадные конфеты с орехами и сухофруктами: как приготовить десерт для детей
Вкусные шоколадные конфеты можно очень легко приготовить в домашних условиях. Особенно такой десерт актуален для детей, потому что это будет значительно лучше магазинных вариантов. Добавьте много разнообразных сухофруктов, а также орехи – получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусных конфет с орехами и сухофруктами для детей опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Ингредиенты можно выложить в любые формы.
Ингредиенты на 18 конфет:
- молочный шоколад – 3 плитки
- белый шоколад – 1 плитка
- голубика – 125 г
- гранола, орехи, сухофрукты – по вкусу
Что можно добавить к сердечкам:
- лесные орехи
- изюм
- клюква
- сублимированные ягоды
- миндальные слайсы.
Способ приготовления конфет с голубикой:
1. Выложите в формы ягоды голубики.
2. Растопите молочный шоколад (можно прямо в упаковке в микроволновке).
3. Залейте ягоды шоколадом, добавьте еще немного голубики сверху.
4. Простучите форму, чтобы убрать воздух, и поставьте в холодильник.
Способ приготовления конфет сердец:
1 В формы засыпьте смесь из гранолы, орехов, изюма, клюквы и сублиматов.
2. Растопите белый и молочный шоколад, залейте смесь.
3. Украсьте сверху еще немного сублиматами.
4. Охладите до полного застывания.
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