Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

Вместо магазинных снеков для ребенка можно приготовить домашние сырно-картофельные шарики. В составе таких изделий разнообразные овощи, а также натертый твердый сыр. При этом, шарики получатся очень аппетитные и с хрустящей корочкой.

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Идея приготовления вкусных творожно-картофельных шариков для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • кукуруза – 2 ст.л.
  • твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

1. Сварить картофель, морковь и кукурузу до мягкости.

Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

2. Размять овощи вилкой.

Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

3. Смешать с натертым сыром.

Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

4. Сформировать маленькие шарики или продолговатые палочки – удобно для маленьких ручек.

5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут (до золотистой корочки).

Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков

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