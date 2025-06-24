Вкусные сырно-картофельные шарики для детей: приготовьте вместо магазинных снеков
Вместо магазинных снеков для ребенка можно приготовить домашние сырно-картофельные шарики. В составе таких изделий разнообразные овощи, а также натертый твердый сыр. При этом, шарики получатся очень аппетитные и с хрустящей корочкой.
Идея приготовления вкусных творожно-картофельных шариков для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- кукуруза – 2 ст.л.
- твердый сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Сварить картофель, морковь и кукурузу до мягкости.
2. Размять овощи вилкой.
3. Смешать с натертым сыром.
4. Сформировать маленькие шарики или продолговатые палочки – удобно для маленьких ручек.
5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут (до золотистой корочки).
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