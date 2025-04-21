Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

Кисломолочный творог обязательно должен быть в рационе каждого ребенка. А для того, чтобы малышам действительно понравился этот продукт, сделайте из него вкусные баранки. Для этого понадобится всего 20 минут.

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Идея приготовления быстрых творожных баранок для детей опубликована на странице нутрицыолога Татьяны Штандер (little daniel blw) в Instagram. Получится очень вкусно и полезно.

Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 90 г
  • твердый сыр – 35 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 60 г
  • специи
  • кунжут

Способ приготовления:

Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

1. Отделите желток из белка.

2. В отдельной миске соединить кисломолочный творог, сыр, муку, белок, специи.

Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

3. Замешайте тесто.

Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

4. Сформируйте баранки.

Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

5. Смажьте желтком и присыпьте кунжутом.

Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

6. Выпекайте 20 минут при температуре 170 градусов.

Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

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