Вкусные творожные бублики для детей за 20 минут: готовятся элементарно

Кисломолочный творог обязательно должен быть в рационе каждого ребенка. А для того, чтобы малышам действительно понравился этот продукт, сделайте из него вкусные баранки. Для этого понадобится всего 20 минут.

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Идея приготовления быстрых творожных баранок для детей опубликована на странице нутрицыолога Татьяны Штандер (little daniel blw) в Instagram. Получится очень вкусно и полезно.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 90 г

твердый сыр – 35 г

яйца – 1 шт.

мука – 60 г

специи

кунжут

Способ приготовления:

1. Отделите желток из белка.

2. В отдельной миске соединить кисломолочный творог, сыр, муку, белок, специи.

3. Замешайте тесто.

4. Сформируйте баранки.

5. Смажьте желтком и присыпьте кунжутом.

6. Выпекайте 20 минут при температуре 170 градусов.

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