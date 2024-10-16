Вкусные вафли из бюджетных продуктов: удобно дать ребенку с собой в школу
Вафли – отличный вариант перекуса, который можно дать ребенку с собой в школу. Вы легко можете приготовить изделия дома. К тому же, из очень бюджетных ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки.
Идея приготовления хрустящих вафель на кефире для детей опубликована на странице фудблогера с ником diali cooking в Instagram. Подавать можно с любыми любимыми наполнениями: джемом, орехами, сгущенкой.
Ингредиенты:
- кефир – 400 г
- сахар – 4 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 350 г.
- разрыхлитель – 10 г.
- масло – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром в пышную пену.
2. Добавить муку, разрыхлитель.
3. Перемешать венчиком.
4. В конце вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем.
5. Выложить на горячий мультимейкер по 1,5 ст.л. теста и выпекать до готовности.
6. Подать с вареньем, фруктами, орешками и другим дополнением.
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