Вкусные вафли из бюджетных продуктов: удобно дать ребенку с собой в школу

Вафли – отличный вариант перекуса, который можно дать ребенку с собой в школу. Вы легко можете приготовить изделия дома. К тому же, из очень бюджетных ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки.

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Идея приготовления хрустящих вафель на кефире для детей опубликована на странице фудблогера с ником diali cooking в Instagram. Подавать можно с любыми любимыми наполнениями: джемом, орехами, сгущенкой.

Ингредиенты:

кефир – 400 г

сахар – 4 ст.л.

яйца – 2 шт.

мука – 350 г.

разрыхлитель – 10 г.

масло – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром в пышную пену.

2. Добавить муку, разрыхлитель.

3. Перемешать венчиком.

4. В конце вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем.

5. Выложить на горячий мультимейкер по 1,5 ст.л. теста и выпекать до готовности.

6. Подать с вареньем, фруктами, орешками и другим дополнением.

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