Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

Шашлык – вкусное и ароматное блюдо. Если взрослые любят жирное жареное мясо, то детям такое не подходит. Для них лучше выбрать курицу, а также овощи.

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Идея приготовления безопасного шашлыка для детей опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Совершенно не обязательно жарить блюдо на улице, подойдет и духовка.

Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе или можно взять филе из куриного бедра оно будет более сочным.
  • специи (у меня копченая паприка, сушеные помидоры, травяная соль)
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • овощи, которые вы можете также нанизать на шпажку (помидоры черри, болгарский перец, кабачок и т.п.)
  • растительное масло (подсолнечное, оливковое)
  • деревянные шпажки (можно взять шпажки для суши или другие)

Способ приготовления:

Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

1. Мясо порезать на кубики.

Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

2. Замариновать в специях.

Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

3. Насилить на шпажки.

Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

4. Поставить в форму для запекания.

Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

5. Можно накрыть фольгой, чтобы мясо было более сочное, а затем забрать фольгу и дать мясу подрумяниться.

Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить

6. Запекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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