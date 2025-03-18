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Вкусный шашлык в духовке для детей: из какого мяса приготовить
Шашлык – вкусное и ароматное блюдо. Если взрослые любят жирное жареное мясо, то детям такое не подходит. Для них лучше выбрать курицу, а также овощи.
Идея приготовления безопасного шашлыка для детей опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Совершенно не обязательно жарить блюдо на улице, подойдет и духовка.
Ингредиенты:
- куриное филе или можно взять филе из куриного бедра оно будет более сочным.
- специи (у меня копченая паприка, сушеные помидоры, травяная соль)
- чеснок – 1-2 зубчика
- овощи, которые вы можете также нанизать на шпажку (помидоры черри, болгарский перец, кабачок и т.п.)
- растительное масло (подсолнечное, оливковое)
- деревянные шпажки (можно взять шпажки для суши или другие)
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на кубики.
2. Замариновать в специях.
3. Насилить на шпажки.
4. Поставить в форму для запекания.
5. Можно накрыть фольгой, чтобы мясо было более сочное, а затем забрать фольгу и дать мясу подрумяниться.
6. Запекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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