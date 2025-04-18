Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день

Брауни – сладкий десерт, точно понравившийся детям. Его можно готовить и на праздничный стол. и каждый день. Технология элементарная, поэтому справится каждая мама.

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Идея приготовления банановой брауни для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria lapchenko) в Instagram. Такой десерт еще и полезный.

Ингредиенты:

банан – 1 шт.

масло гхи – 1 ст.л.

яйцо – 2 шт.

мука – 4 ст.л.

кероб – 1 ст.л.

разрыхлитель – на кончике чайной ложки

Способ приготовления:

1. Банан почистить.

2. Выложить кусочками в чашу блендера.

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Выложить смесь в форму, смазанную маслом гхи.

5. Готовить при температуре 180 градусов 40 минут.

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