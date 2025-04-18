Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день

Екатерина Ягович
Моя столовая
27
Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день

Брауни – сладкий десерт, точно понравившийся детям. Его можно готовить и на праздничный стол. и каждый день. Технология элементарная, поэтому справится каждая мама.

Видео дня

Идея приготовления банановой брауни для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria lapchenko) в Instagram. Такой десерт еще и полезный.

Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт.
  • масло гхи – 1 ст.л.
  • яйцо – 2 шт.
  • мука – 4 ст.л.
  • кероб – 1 ст.л.
  • разрыхлитель – на кончике чайной ложки

Способ приготовления:

Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день

1. Банан почистить.

2. Выложить кусочками в чашу блендера.

Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Выложить смесь в форму, смазанную маслом гхи.

Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день

5. Готовить при температуре 180 градусов 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда