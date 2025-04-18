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Вкусный банановый брауни для детей: рецепт десерта на праздник и каждый день
Брауни – сладкий десерт, точно понравившийся детям. Его можно готовить и на праздничный стол. и каждый день. Технология элементарная, поэтому справится каждая мама.
Идея приготовления банановой брауни для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria lapchenko) в Instagram. Такой десерт еще и полезный.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- масло гхи – 1 ст.л.
- яйцо – 2 шт.
- мука – 4 ст.л.
- кероб – 1 ст.л.
- разрыхлитель – на кончике чайной ложки
Способ приготовления:
1. Банан почистить.
2. Выложить кусочками в чашу блендера.
3. Добавить остальные ингредиенты.
4. Выложить смесь в форму, смазанную маслом гхи.
5. Готовить при температуре 180 градусов 40 минут.
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