Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

Вафельный торт – один из самых элементарных десертов, который вам не придется вымешивать, а потом выпекать. Просто купите уже готовые коржи и смажьте их нежным сладким кремом. Есть можно сразу после стабилизации.

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Идея приготовления вкусного домашнего вафельного торта опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Малышам точно понравится.

Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

Ингредиенты:

  • вафельные коржи – 1 упаковка (7-10 шт.)
  • сливочное масло – 200 г
  • сгущенное молоко – 150 г
  • вареная сгущенка – 470 г

Способ приготовления:

Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

1. Заранее достаньте масло из холодильника – оно должно быть мягким.

2. Добавьте к мягкому маслу обычное сгущенное молоко и взбейте его миксером.

Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

3. Добавьте вареное сгущенное молоко.

4. Продолжайте взбивать до однородного, нежного крема.

Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

5. На тарелку, где будете складывать торт, нанесите немного крема, чтобы первый вафельный корж не скользил.

Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

6. Поочередно смазывайте коржи кремом, плотно прижимая друг к другу.

Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

7. Верхний слой можно оставить "чистым" или украсить измельченными орешками, шоколадом или остатками крема.

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