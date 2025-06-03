Вкусный вафельный торт для детей: как приготовить вкусный десерт без выпекания

Вафельный торт – один из самых элементарных десертов, который вам не придется вымешивать, а потом выпекать. Просто купите уже готовые коржи и смажьте их нежным сладким кремом. Есть можно сразу после стабилизации.

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Идея приготовления вкусного домашнего вафельного торта опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Малышам точно понравится.

Ингредиенты:

вафельные коржи – 1 упаковка (7-10 шт.)

сливочное масло – 200 г

сгущенное молоко – 150 г

вареная сгущенка – 470 г

Способ приготовления:

1. Заранее достаньте масло из холодильника – оно должно быть мягким.

2. Добавьте к мягкому маслу обычное сгущенное молоко и взбейте его миксером.

3. Добавьте вареное сгущенное молоко.

4. Продолжайте взбивать до однородного, нежного крема.

5. На тарелку, где будете складывать торт, нанесите немного крема, чтобы первый вафельный корж не скользил.

6. Поочередно смазывайте коржи кремом, плотно прижимая друг к другу.

7. Верхний слой можно оставить "чистым" или украсить измельченными орешками, шоколадом или остатками крема.

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