Вместо килограммов конфет: чем вкусно и полезно угостить детей в садике на день рождения
День рождения в саду – это всегда волнующее событие для детей и их родителей. Традиция делиться угощением создает особую атмосферу, помогает формировать дружеские отношения и приносит детям яркие эмоции. Но что делать, если хочется подарить детям не только радость, но и пользу? Правильный выбор вкусностей поможет не только порадовать малышей, но и позаботиться об их здоровье.
О том, как создать угощение для детей, которое будет и вкусным, и питательным, рассказала детский нутрициолог Мария Брилковская (mariya brylkovska) на своей странице в Instagram. Если вы добавляете аллергены – по содержанию пакета следует посоветоваться с родителями.
Почему стоит выбирать полезные угощения
Эксперт отмечает: "Как мама, я поддерживаю традицию приносить гостинцы в садик, ведь это не только вкусная, но и важная социальная составляющая. Как нутрициолог, я помогу составить более питательный вариант пакета, который заменит стандартные сладости полезными и разнообразными продуктами.
Однако я не выступаю категорически против шоколадок или популярного лакомства. Если позволяет возраст детей, их можно добавить в пакеты в умеренном количестве. Важно лишь помнить о балансе и не перегружать детский организм сахаром".
Обязательно спросите родителей о возможных аллергиях у детей – это поможет избежать неприятных ситуаций.
Как собрать полезный пакет для детей Вот простой план, как создать вкусный и питательный гостинец для детей
Выбрать пакеты
Используйте пакеты со специальной защелкой или индивидуальные боксы – это безопасно и удобно.
Соблюдайте гигиену
Работайте в перчатках, чтобы обеспечить чистоту.
Наполнение упаковки
Мягкие снеки без сахара: например манго или другие натуральные фруктовые снеки.
Сухофрукты: финики, курага, грушевые чипсы. Они сладкие, но содержат природный сахар и полезные микроэлементы.
Орехи: кешью или миндаль в небольшом количестве. Они богатые полезными жирами и белками.
Шоколад: добавить плитку шоколада с небольшим содержанием сахара, желательно органического или с качественными ингредиентами.
Фруктовое пюре: пакетированное фруктовое пюре станет удобным и полезным дополнением к угощению.
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