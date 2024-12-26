Вместо килограммов конфет: чем вкусно и полезно угостить детей в садике на день рождения

День рождения в саду – это всегда волнующее событие для детей и их родителей. Традиция делиться угощением создает особую атмосферу, помогает формировать дружеские отношения и приносит детям яркие эмоции. Но что делать, если хочется подарить детям не только радость, но и пользу? Правильный выбор вкусностей поможет не только порадовать малышей, но и позаботиться об их здоровье.

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О том, как создать угощение для детей, которое будет и вкусным, и питательным, рассказала детский нутрициолог Мария Брилковская (mariya brylkovska) на своей странице в Instagram. Если вы добавляете аллергены – по содержанию пакета следует посоветоваться с родителями.

Почему стоит выбирать полезные угощения

Эксперт отмечает: "Как мама, я поддерживаю традицию приносить гостинцы в садик, ведь это не только вкусная, но и важная социальная составляющая. Как нутрициолог, я помогу составить более питательный вариант пакета, который заменит стандартные сладости полезными и разнообразными продуктами.

Однако я не выступаю категорически против шоколадок или популярного лакомства. Если позволяет возраст детей, их можно добавить в пакеты в умеренном количестве. Важно лишь помнить о балансе и не перегружать детский организм сахаром".

Обязательно спросите родителей о возможных аллергиях у детей – это поможет избежать неприятных ситуаций.

Как собрать полезный пакет для детей Вот простой план, как создать вкусный и питательный гостинец для детей

Выбрать пакеты

Используйте пакеты со специальной защелкой или индивидуальные боксы – это безопасно и удобно.

Соблюдайте гигиену

Работайте в перчатках, чтобы обеспечить чистоту.

Наполнение упаковки

Мягкие снеки без сахара: например манго или другие натуральные фруктовые снеки.

Сухофрукты: финики, курага, грушевые чипсы. Они сладкие, но содержат природный сахар и полезные микроэлементы.

Орехи: кешью или миндаль в небольшом количестве. Они богатые полезными жирами и белками.

Шоколад: добавить плитку шоколада с небольшим содержанием сахара, желательно органического или с качественными ингредиентами.

Фруктовое пюре: пакетированное фруктовое пюре станет удобным и полезным дополнением к угощению.

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