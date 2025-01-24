Вместо попкорма: как приготовить хрустящие орехи в карамели ребенку к фильму

Орехи в карамеле – отличная альтернатива классическому попкорну, который так любят дети. Вы можете легко приготовить сладкий снек в домашних условиях. Десерт получается хрустящий и очень аппетитный, идеальное дополнение к просмотру любимого фильма.

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Идея приготовления хрустящих карамелизированных орехов для детей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iryna parashchak в Instagram. Понадобится всего 5 простых ингредиентов.

Ингредиенты:

орехи (грецкие, миндаль, фундук или кешью) – 200 г

сахар – 200 г

вода – 200 г

сливочное масло – 1 ст. л. (по желанию, для блеска)

щепотка соли (опционально, для баланса вкуса)

Способ приготовления:

1. В посуде с толстым дном смешать сахар и воду.

2. Поставить на средний огонь.

3. Помешивать, пока сахар полностью растворится, а затем оставить сироп кипеть, не перемешивая, пока он не приобретет золотистый цвет.

4. Добавить орехи в карамель и быстро перемешать, чтобы они равномерно укрылись сиропом.

5. По желанию добавить сливочное масло для блеска и щепотку соли для контраста.

6. Выложить карамелизированные орехи на пергаментную бумагу или силиконовый коврик, распределив их в один слой.

7. Дать им полностью остыть, чтобы карамель затвердела.

8. Выложить орехи на противень, застеленный пергаментом, и запекать в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15 минут. Это подчеркнет их вкус, придаст насыщенный аромат и сделает текстуру более хрустящей и вкусной.

9. После охлаждения разломать орехи, если они слиплись, и подавать в качестве закуски, декора для тортов или дополнение к десертам.

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