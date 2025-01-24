Вместо попкорма: как приготовить хрустящие орехи в карамели ребенку к фильму
Орехи в карамеле – отличная альтернатива классическому попкорну, который так любят дети. Вы можете легко приготовить сладкий снек в домашних условиях. Десерт получается хрустящий и очень аппетитный, идеальное дополнение к просмотру любимого фильма.
Идея приготовления хрустящих карамелизированных орехов для детей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iryna parashchak в Instagram. Понадобится всего 5 простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- орехи (грецкие, миндаль, фундук или кешью) – 200 г
- сахар – 200 г
- вода – 200 г
- сливочное масло – 1 ст. л. (по желанию, для блеска)
- щепотка соли (опционально, для баланса вкуса)
Способ приготовления:
1. В посуде с толстым дном смешать сахар и воду.
2. Поставить на средний огонь.
3. Помешивать, пока сахар полностью растворится, а затем оставить сироп кипеть, не перемешивая, пока он не приобретет золотистый цвет.
4. Добавить орехи в карамель и быстро перемешать, чтобы они равномерно укрылись сиропом.
5. По желанию добавить сливочное масло для блеска и щепотку соли для контраста.
6. Выложить карамелизированные орехи на пергаментную бумагу или силиконовый коврик, распределив их в один слой.
7. Дать им полностью остыть, чтобы карамель затвердела.
8. Выложить орехи на противень, застеленный пергаментом, и запекать в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15 минут. Это подчеркнет их вкус, придаст насыщенный аромат и сделает текстуру более хрустящей и вкусной.
9. После охлаждения разломать орехи, если они слиплись, и подавать в качестве закуски, декора для тортов или дополнение к десертам.
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