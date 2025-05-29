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Всего два ингредиента: как приготовить элементарный десерт для детей вместо магазинных конфет
Сладкий шоколадный десерт для детей можно приготовить всего из двух ингредиентов. Такое лакомство потребует минимум времени, а результат вас приятно удивит.
Идея приготовления голубики в шоколаде опубликована на странице фудблогера Василия Лукьянова (vasyl lukianov) в Instagram. Это не только вкусно, но и достаточно полезно.
Ингредиенты:
- голубика
- шоколад
Способ приготовления:
1. Возьмите зубочистки.
2. Нанижите голубику на зубочистки.
3. Растопите шоколад.
4. Погрузите нанизанную на шпажки голубику в шоколад.
5. Поставьте зубочистки с ягодами в форму, застеленную пергаментом, ягодами вниз.
6. Поставьте до полного застывания в холодильник или морозилку.
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