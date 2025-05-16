Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

Магазинный зефир - это очень сладкий десерт, который часто готовят с добавлением разнообразных красителей. Детям такой точно предлагать не стоит. Но можно очень легко сделать домашнюю альтернативу, для которой вам понадобятся ягоды, а также творог.

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Идея приготовления полезного зефира из творога для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika gerasimovaa в Instagram. Такой десерт получится приготовить всего из трех ингредиентов.

Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

Ингредиенты:

  • ягоды – 150-200 г (например, микс клубники и малины)
  • творог – 5 %
  • агар-агар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

1. Агар-агар готовить по инструкции на пачке.

Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

2. Ягоды с сыром выложить в чашу блендера.

3. Взбить до однородности.

Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

4. Выложить в формы.

5. Поставить в холодильнике минимум на 30 минут.

Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

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