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Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей
Магазинный зефир - это очень сладкий десерт, который часто готовят с добавлением разнообразных красителей. Детям такой точно предлагать не стоит. Но можно очень легко сделать домашнюю альтернативу, для которой вам понадобятся ягоды, а также творог.
Идея приготовления полезного зефира из творога для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika gerasimovaa в Instagram. Такой десерт получится приготовить всего из трех ингредиентов.
Ингредиенты:
- ягоды – 150-200 г (например, микс клубники и малины)
- творог – 5 %
- агар-агар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Агар-агар готовить по инструкции на пачке.
2. Ягоды с сыром выложить в чашу блендера.
3. Взбить до однородности.
4. Выложить в формы.
5. Поставить в холодильнике минимум на 30 минут.
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