Всего три ингредиента: из чего сделать полезный домашний зефир для детей

Магазинный зефир - это очень сладкий десерт, который часто готовят с добавлением разнообразных красителей. Детям такой точно предлагать не стоит. Но можно очень легко сделать домашнюю альтернативу, для которой вам понадобятся ягоды, а также творог.

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Идея приготовления полезного зефира из творога для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika gerasimovaa в Instagram. Такой десерт получится приготовить всего из трех ингредиентов.

Ингредиенты:

ягоды – 150-200 г (например, микс клубники и малины)

творог – 5 %

агар-агар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Агар-агар готовить по инструкции на пачке.

2. Ягоды с сыром выложить в чашу блендера.

3. Взбить до однородности.

4. Выложить в формы.

5. Поставить в холодильнике минимум на 30 минут.

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